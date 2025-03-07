拔眼中釘恐遇國會阻力 特朗普圖鏟除教育部

美國總統特朗普上任後大力整頓聯邦政府，趁機鏟除被共和黨視為「眼中釘」的教育部。《華爾街日報》周三引述知情人士報道，特朗普將公布一道旨在廢除教育部的行政命令，指示教育部長「採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。白宮周四宣布，特朗普下午2時將簽署關於廢除教育部的行政命令，但未說明詳情。分析指，廢除教育部須得到國會通過，料特朗普將面臨民主黨不少阻力。
報道指，該行政命令的草稿顯示，特朗普指示教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)「在法律容許的最大範圍內，採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。此外，還嚴厲批評教育部，指「透過聯邦計劃和撥款掌管美國教育的實驗，以及該等計劃和撥款所支持、不須負責任的官僚，辜負了我們的孩子、我們的教師和我們的家庭」。麥克馬洪本月3日向教育部員工發電郵，稱她會「將教育工作送回各州」，又說特朗普和選民「已賦予我們快速、且負責任地完成消除這裡(教育部)官僚臃腫的任務」。
招共和黨不滿
教育部約有4,400名員工，是規模最小的內閣層級聯邦部門。一般以為教育部負責美國各級學校的運作及課程編製等，但實際上這些工作由州政府、地方政府和各校區負責。教育部主要負責監管公立學校的撥款、管理學生貸款計劃，以及向低收入家庭、身心障礙等弱勢學生等提供補助等。此外，還透過執行民權法保障公立學校學生免受種族、性別等歧視。
共和黨多年來一直反對由聯邦政府主導教育政策，主張應由州政府及地方政府負責，早於1980年代列根競選時已提出廢除教育部。至近年，共和黨人不滿教育部大力推動支持種族多元、跨性別等的「覺醒」(woke)意識形態，剛好特朗普再度執政，便趁整頓聯邦政府的機會來鏟除教育部。美媒報道，特朗普計劃終止教育部分資助計劃，把管理學生貸款等交由財政部負責，保障學生民權等則由司法部接手等。
以裁員等手段削弱職能
特朗普近日已採取連串行動削弱教育部，包括解僱大批試用期員工、提供其他員工自願離職計劃，以及取消許多與研究和教師質素有關的補助和合約等。然而，廢除教育部並非總統一人作決定，須經國會通過，其中須獲得參議院全體100票中近三分二的60票支持。目前共和黨掌握參議院53席，民主黨47席，換言之，共和黨須得到至少7名民主黨人倒戈支持。再者，共和黨在眾議院也未見優勢，去年共和黨一項修正案中附帶廢除教育部的條文，亦因所有民主黨人投反對票，60名共和黨人倒戈而遭否決。