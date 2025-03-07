拔眼中釘恐遇國會阻力 特朗普圖鏟除教育部

美國總統特朗普上任後大力整頓聯邦政府，趁機鏟除被共和黨視為「眼中釘」的教育部。《華爾街日報》周三引述知情人士報道，特朗普將公布一道旨在廢除教育部的行政命令，指示教育部長「採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。白宮周四宣布，特朗普下午2時將簽署關於廢除教育部的行政命令，但未說明詳情。分析指，廢除教育部須得到國會通過，料特朗普將面臨民主黨不少阻力。

報道指，該行政命令的草稿顯示，特朗普指示教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)「在法律容許的最大範圍內，採取一切必要措施確保關閉教育部的工作順利進行」。此外，還嚴厲批評教育部，指「透過聯邦計劃和撥款掌管美國教育的實驗，以及該等計劃和撥款所支持、不須負責任的官僚，辜負了我們的孩子、我們的教師和我們的家庭」。麥克馬洪本月3日向教育部員工發電郵，稱她會「將教育工作送回各州」，又說特朗普和選民「已賦予我們快速、且負責任地完成消除這裡(教育部)官僚臃腫的任務」。