拖錯老婆？拜登拖著美女州長不放 被嘲愛妻呷醋盯緊 但原來傳媒認錯人(有片)

究竟邊個搞錯？美國總統拜登本月14日到密歇根州出席底特律汽車展，被拍到親暱地牽著民主黨密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)，有媒體嘲諷拜登「牽錯老婆」，把穿紅衣的妻子吉爾(Jill Biden)擱在一旁，讓吉爾瞪大眼睛盯著他。但其後有傳媒澄清那紅衣女子並非吉爾。
綜合《華盛頓檢查者報》(The Washington Examiner)、《底特律新聞》(The Detroit News)、《西方雜誌》(The Western Journal)等報道，拜登當日應惠特默邀請，前往參觀底特律車展(Detroit Auto Show)，期間他親暱地牽著惠特默的手不放，引發網民熱議。影片可見，拜登抵達會場時，牽著惠特默的手邊走邊開心地說話，不久後他似乎是看到了甚麼，才興奮地鬆開她的手。
拜登熱情地拖著美女州長的手，旋即成為網民、記者與政界的關注點，不少人形容這個畫面「詭異」、「令人毛管戙」，不明白拜登為何要牽著惠特默的手不放。前署理情報總監格雷內爾(Richard Grenell)在Twitter發文嘲諷，稱惠特默希望拜登換掉副總統賀錦麗。
傳媒點錯相
《華盛頓檢查者報》報道，拜登當日不只牽著惠特默的手，還把妻子吉爾擱在一旁，「牽錯老婆」，讓穿紅色長裙的吉爾盯著他。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)駐白宮記者埃里克松(Bo Erickson)拍到這一幕。
可是，據美國廣播電台「Audacy」報道，畫面中最左邊戴口罩的紅衣女子並非吉爾，而是68歲的民主黨眾議員丁格爾(Debbie Dingell)。丁格爾辦公室其後也發表聲明，指出14日丁格爾陪同拜登參觀底特律車展。
網民亦確認，紅衣女子並非吉爾，而是丁格爾，指出她戴著口罩，因而被誤認了。有網民比對紅衣女子配戴的珍珠頸鍊，指出那就是丁格爾的招牌頸鍊。
President Biden holds hands with Gov. Gretchen Whitmer (D-MI) at the Detroit Auto Show. pic.twitter.com/0YB2zKYJjg— The Recount (@therecount) September 14, 2022
Gretchen Whitmer wants Joe Biden to dump Kamala Harris.— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 14, 2022
Also, I hope they are talking about Michigan students’ plunging reading and math scores. https://t.co/jK8KMoMVAi