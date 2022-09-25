拖錯老婆？拜登拖著美女州長不放 被嘲愛妻呷醋盯緊 但原來傳媒認錯人(有片)

拜登親暱地牽著惠特默的手，傳媒嘲諷旁邊的「吉爾」盯住他。(互聯網)

究竟邊個搞錯？美國總統拜登本月14日到密歇根州出席底特律汽車展，被拍到親暱地牽著民主黨密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)，有媒體嘲諷拜登「牽錯老婆」，把穿紅衣的妻子吉爾(Jill Biden)擱在一旁，讓吉爾瞪大眼睛盯著他。但其後有傳媒澄清那紅衣女子並非吉爾。

綜合《華盛頓檢查者報》(The Washington Examiner)、《底特律新聞》(The Detroit News)、《西方雜誌》(The Western Journal)等報道，拜登當日應惠特默邀請，前往參觀底特律車展(Detroit Auto Show)，期間他親暱地牽著惠特默的手不放，引發網民熱議。影片可見，拜登抵達會場時，牽著惠特默的手邊走邊開心地說話，不久後他似乎是看到了甚麼，才興奮地鬆開她的手。

拜登熱情地拖著美女州長的手，旋即成為網民、記者與政界的關注點，不少人形容這個畫面「詭異」、「令人毛管戙」，不明白拜登為何要牽著惠特默的手不放。前署理情報總監格雷內爾(Richard Grenell)在Twitter發文嘲諷，稱惠特默希望拜登換掉副總統賀錦麗。