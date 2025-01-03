拜登任內收禮清單公布　莫迪贈7.5卡鑽石將留白宮使用

美國總統拜登即將結束任期告別白宮，近日美國國務院公開了拜登家族2023年的收禮清單，其中最昂貴的禮物是印度總理莫迪贈送給「第一夫人」吉爾的7.5卡鑽石，價值2萬美元（約15.6萬港元）。
烏克蘭駐美大使贈名貴胸針
據美聯社報道，美國國務院3日公開白宮的年度帳目，顯示拜登及其家人在2023年收到來自外國領導人的多件貴重禮物，其中「第一夫人」吉爾（Jill Biden）收到的禮物包括：烏克蘭駐美國大使贈送的胸針，價值超過1.4萬美元（約10.9萬港元）；埃及總統夫婦贈送的手鐲、胸針和相簿，價值4,511美元（約3.5萬港元）；印度總理莫迪贈送的7.5卡鑽石是其中最昂貴的禮物，價值2萬美元（約15.6萬港元）。
據報導，拜登本人也收到許多貴重禮物，包括：最近被彈劾的南韓總統尹錫烈贈送的紀念相冊，價值7,100美元（約5.5萬港元）；蒙古總理贈送的蒙古武士雕像，價值3,495美元（約2.7萬港元）；汶萊蘇丹贈送的銀碗，價值3,300美元（約2.6萬港元）。
超過480美元均需申報
根據美國聯邦法律，行政部門官員從外國領導人和對接官員那裡收到的禮物，凡估價超過480美元（約3,734港元）的禮物均需申報，若價格特別昂貴的禮物通常會被轉移到美國國家檔案館或展示於官方場合。
據美國國務院公文，印度總理莫迪贈送給「第一夫人」吉爾的7.5卡鑽石將被保留在白宮，供官方使用，而其他送給拜登夫婦的禮物將被送往美國國家檔案館。
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