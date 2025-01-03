拜登任內收禮清單公布　莫迪贈7.5卡鑽石將留白宮使用

美國總統拜登即將結束任期告別白宮，近日美國國務院公開了拜登家族2023年的收禮清單，其中最昂貴的禮物是印度總理莫迪贈送給「第一夫人」吉爾的7.5卡鑽石，價值2萬美元（約15.6萬港元）。

烏克蘭駐美大使贈名貴胸針

據美聯社報道，美國國務院3日公開白宮的年度帳目，顯示拜登及其家人在2023年收到來自外國領導人的多件貴重禮物，其中「第一夫人」吉爾（Jill Biden）收到的禮物包括：烏克蘭駐美國大使贈送的胸針，價值超過1.4萬美元（約10.9萬港元）；埃及總統夫婦贈送的手鐲、胸針和相簿，價值4,511美元（約3.5萬港元）；印度總理莫迪贈送的7.5卡鑽石是其中最昂貴的禮物，價值2萬美元（約15.6萬港元）。

據報導，拜登本人也收到許多貴重禮物，包括：最近被彈劾的南韓總統尹錫烈贈送的紀念相冊，價值7,100美元（約5.5萬港元）；蒙古總理贈送的蒙古武士雕像，價值3,495美元（約2.7萬港元）；汶萊蘇丹贈送的銀碗，價值3,300美元（約2.6萬港元）。