拜登兒子亨特遭起訴非法擁槍　白宮：若定罪總統不會赦免他

記者彭巧蓁／綜合報道
白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）15日表示，如果亨特·拜登（Hunter Biden）因槍支指控被定罪，拜登總統不會赦免他。稍早時特別檢察官魏斯（David Weiss）以三項吸毒時持有槍支有關的罪名起訴亨特。
據悉亨特被指控在2018年購買槍枝時，於申請表格中謊稱自己當時沒有非法使用毒品，因而被控2項虛假陳述罪名。基於前項虛假陳述，他將面臨第3項指控非法持有槍枝11天。如果3項罪名全部成立，亨特恐面臨25年監禁。
首次有現任總統兒女遭起訴
而這將是有史以來首次有現任總統的兒女遭到起訴，可能會對拜登的連任競選造成重大打擊。
亨特除了非法擁槍之外，也曾因為逃漏稅遭到檢方起訴，雖然在今年稍早之前，亨特才與檢方針對逃稅、非法持有槍枝等違法行為達成認罪協商，但後來遭到法官駁回。不過根據《法新社》報道，這類指控很少會判處監禁。
「80歲就是新的40歲」
拜登的連任之路看起來困難重重，除了兒子的官司，他自己也面臨彈劾。兩天前，眾議院議長麥卡錫宣布將對拜登本人展開彈劾調查，而白宮對此譴責共和黨是在玩弄政治手段。
另外，拜登的年紀也一直是遭受外界質疑的問題。對此尚皮埃爾在為拜登護航時，竟回應記者「80歲就是新的40歲，你沒聽說過嗎？」令外界議論紛紛。
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