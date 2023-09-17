拜登兒子亨特遭起訴非法擁槍　白宮：若定罪總統不會赦免他

記者彭巧蓁／綜合報道

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）15日表示，如果亨特·拜登（Hunter Biden）因槍支指控被定罪，拜登總統不會赦免他。稍早時特別檢察官魏斯（David Weiss）以三項吸毒時持有槍支有關的罪名起訴亨特。

據悉亨特被指控在2018年購買槍枝時，於申請表格中謊稱自己當時沒有非法使用毒品，因而被控2項虛假陳述罪名。基於前項虛假陳述，他將面臨第3項指控非法持有槍枝11天。如果3項罪名全部成立，亨特恐面臨25年監禁。

首次有現任總統兒女遭起訴

而這將是有史以來首次有現任總統的兒女遭到起訴，可能會對拜登的連任競選造成重大打擊。

亨特除了非法擁槍之外，也曾因為逃漏稅遭到檢方起訴，雖然在今年稍早之前，亨特才與檢方針對逃稅、非法持有槍枝等違法行為達成認罪協商，但後來遭到法官駁回。不過根據《法新社》報道，這類指控很少會判處監禁。