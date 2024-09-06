拜登兒子逃稅案遴選陪審團　亨特突然承認9項控罪

亨特被指2016年至2019年期間逃稅，涉及140萬美元，被起訴9項控罪，包括3項重罪和6項輕罪，包含沒有如實報稅與繳稅、報稅資料不實或造假等，他一旦罪名成立，將面臨長達17年的監禁。亨特的代表律師Abbe Lowell突然提出亨特計劃無罪抗辯，意味亨特維持無罪主張但承認檢方有足夠證據定罪，將可避過審訊，亦讓親人和朋友避免出庭，直接由法官判刑。檢方強烈反對，直指亨特並非無辜，是有罪的。Abbe Lowell稱讚杭特今天把家庭放在第一位。這是一件勇敢而充滿愛的事。亨特之後在庭上宣誓，向法官承認所有被指控的聯邦罪名。法官Mark Scarsi表示，亨特認罪所有9項指控後，將面臨最高17年有期徒刑和45萬美元的罰款，預計將於12月16日宣判。

總統拜登的小兒子、54歲的亨特(Hunter Biden)被控未繳納140萬美元稅款的案件，洛杉磯聯邦地區法院原定周四(5日)開始遴選陪審團，臨開庭前，亨特代表律師突然向法官提出無罪抗辯，亨特當庭承認所有9項聯邦控罪，將於12月判刑。

亨特抨擊檢察官關注的不是正義

亨特與妻子梅莉莎(Melissa Cohen)離開法庭未有發言，但透過律師發表聲明，猛烈抨擊特別檢察官David Weiss辦公室的檢察官「關注的不是正義，而是我在毒癮期間的行為喪失人性」，稱不會讓家人蒙受更多痛苦、更多隱私侵犯和不必要的尷尬。

亨特在認罪前曾提出認罪協議，即是同意進行抗辯，但堅持自己沒有犯罪行為，但被檢察官拒絕。