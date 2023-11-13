拜登公墓獻花又「迷失方向」賀錦麗忍笑 (有片)

美國總統拜登上星期六(11月11日)在阿靈頓國家公墓參加退伍軍人節紀念活動，向無名烈士獻花時疑再次出現「迷失方向」場面，竟在台上「來回走動」不知所措，令副總統賀錦麗都在忍笑。

影片可見他送上花圈後先向後轉身，但似乎慌了手腳，有點不知所措，再度轉身往回走，此時士兵伸手示意指向賀錦麗所在位置，拜登才回到賀錦麗身邊。當時賀錦麗和身邊的退伍軍人事務部長麥可多諾目睹這個情景都在忍笑。

拜登在活動演說提到LGBTQ+議題時，竟也將「LGBTQ+」拼錯字。他說「我們已經加倍努力，確保沒有退伍軍人因為是LBTQ+，而被解僱或剝奪應有的榮譽。」