拜登再口誤說錯金正恩是南韓總統 搞錯世界領袖瘀事一籮籮

《紐約郵報》周六(11日)報道，拜登前一天在加州波托拉谷的造勢活動中抨擊今屆總統大選對手特朗普，批評他和北韓領袖金正恩的關係密切，卻將金正恩誤稱為南韓總統。拜登說：「我們絕不會忘記他給南韓總統金正恩的情書，或對普京的仰慕之情─普京，好一個偉大的領袖。」實際上，他去年才在白宮以盛大國宴款待南韓總統尹錫悅。兩人去年8月大衛營峰會也曾經共處。

美國總統拜登在一項競選活動中再度口誤，錯稱北韓領導人金正恩為南韓總統，搞錯世界領袖的瘀事再添一樁。

拜登口誤事件簿

拜登失言混淆世界領袖的姓名並非第一次，而他口誤搞錯南韓總統姓名也非首次。拜登2022年訪問南韓參訪三星微晶片工廠時，稱南韓總統尹錫悅為「文總統」。文在寅總統是尹錫悅的前任。而去年，拜登也曾搞混墨西哥、埃及、法國、德國和烏克蘭等國多位現任和前任領袖的姓名。

去年7月，拜登在立陶宛舉行的北約峰會記者會上口誤，將烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)的名字稱為佛拉基米爾(Vladimir)，顯然是和普京(Vladimir Putin)的名字混淆。

卸任後保留敏感文件卻不被起訴

美國特別檢察官今年2月以拜登年事已高、記憶力嚴重有限為由，決定對他在2017年卸下副總統職務時持有國安敏感資料給予不起訴後，拜登為自身的記憶力辯護，卻在同月一場記者會上將埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)和墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)搞混亂。