拜登再口誤說錯金正恩是南韓總統 搞錯世界領袖瘀事一籮籮

美國總統拜登在一項競選活動中再度口誤，錯稱北韓領導人金正恩為南韓總統，搞錯世界領袖的瘀事再添一樁。
挖苦特朗普卻搞錯人名
《紐約郵報》周六(11日)報道，拜登前一天在加州波托拉谷的造勢活動中抨擊今屆總統大選對手特朗普，批評他和北韓領袖金正恩的關係密切，卻將金正恩誤稱為南韓總統。拜登說：「我們絕不會忘記他給南韓總統金正恩的情書，或對普京的仰慕之情─普京，好一個偉大的領袖。」實際上，他去年才在白宮以盛大國宴款待南韓總統尹錫悅。兩人去年8月大衛營峰會也曾經共處。
拜登口誤事件簿
拜登失言混淆世界領袖的姓名並非第一次，而他口誤搞錯南韓總統姓名也非首次。拜登2022年訪問南韓參訪三星微晶片工廠時，稱南韓總統尹錫悅為「文總統」。文在寅總統是尹錫悅的前任。而去年，拜登也曾搞混墨西哥、埃及、法國、德國和烏克蘭等國多位現任和前任領袖的姓名。
去年7月，拜登在立陶宛舉行的北約峰會記者會上口誤，將烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)的名字稱為佛拉基米爾(Vladimir)，顯然是和普京(Vladimir Putin)的名字混淆。
卸任後保留敏感文件卻不被起訴
美國特別檢察官今年2月以拜登年事已高、記憶力嚴重有限為由，決定對他在2017年卸下副總統職務時持有國安敏感資料給予不起訴後，拜登為自身的記憶力辯護，卻在同月一場記者會上將埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)和墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)搞混亂。
多次搞錯世界領袖姓名
當時拜登在回答記者提問加沙人道現況時說：「如你所知，剛開始，墨西哥總統塞西不想開門容許人道物資進入加沙……我和他談，說服他打開大門。」
而在該周3個不同場合中，拜登告訴台下觀眾，他和歐洲領袖討論2021年1月6日國會山莊遇襲事件。事實上，他提到的歐洲領袖已過世。
默克爾變科爾
拜登2月7日在兩個不同場合，告訴紐約的民主黨金主，他曾和德國前總理科爾(Helmut Kohl)提到國會遇襲事件。事實上，科爾早已於2017年去世。拜登想說的似乎是德國前總理默克爾(Angela Merkel)。
拜登說：「德國總理『科爾』看著我說，『總統先生，如果你明天早上拿起泰晤士報，看到頭版報道說有1,000人闖進英國國會大廈……還有2名警員被殺，目的就是為了阻止新首相上任，你有何感想？」
法國已故總統「翻生」
拜登今年2月4日在拉斯維加斯一場造勢活動上，提到在2021年6月的七大工業國集團(G7)峰會中，法國總統密特朗對他打敗特朗普入主白宮的反應。密特朗為法國離世已久的前總統，實際上拜登指的是法國現任總統馬克龍。密特朗早於1996年逝世。
今年美國總統大選日漸逼近，在拜登尋求連任之際，他上台以來的一連串混淆世界領袖姓名的口誤，令人懷疑他的認知敏銳度。
拜登是美國有史以來年齡最大的總統，一旦今年11月連任成功，第2個任期結束時，他將會是高齡86歲。