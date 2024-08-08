拜登再提「血洗」論　稱特朗普輸不起「毫無信心」和平轉移政權

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日報道，美國總統拜登在接受採訪時表示，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）輸掉大選，他「毫無信心」能夠和平轉移政權。

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News' @costareports he's "not confident at all" that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses.



"He means what he says. We don't take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 7, 2024

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日報道，美國總統拜登在接受採訪時表示，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）輸掉大選，他「毫無信心」能夠和平轉移政權。 美國總統拜登（Joe Biden）在接受採訪時，被問及對於在2025年1月實現權力和平移交是否有信心，他回答說：「如果特朗普輸了，我一點信心都沒有。」 今年81歲的拜登於7月21日宣布退選，並力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人。他在接受採訪時警告，民主黨人應當嚴肅看待特朗普暗示自己不會接受敗選一事：「他（特朗普）說的是實話。我們沒有認真對待他。他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血洗（bloodbath），這話是認真的。」