拜登再提「血洗」論　稱特朗普輸不起「毫無信心」和平轉移政權

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日報道，美國總統拜登在接受採訪時表示，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）輸掉大選，他「毫無信心」能夠和平轉移政權。
據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7日報道，美國總統拜登在接受採訪時表示，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）輸掉大選，他「毫無信心」能夠和平轉移政權。
美國總統拜登（Joe Biden）在接受採訪時，被問及對於在2025年1月實現權力和平移交是否有信心，他回答說：「如果特朗普輸了，我一點信心都沒有。」
今年81歲的拜登於7月21日宣布退選，並力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人。他在接受採訪時警告，民主黨人應當嚴肅看待特朗普暗示自己不會接受敗選一事：「他（特朗普）說的是實話。我們沒有認真對待他。他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血洗（bloodbath），這話是認真的。」
「血洗」言論
據報道，拜登長期以來視特朗普為美國民主的威脅。他引用了一句關於選舉和民主的名言，強調：「你不能只在贏了的時候才愛你的國家。」
特朗普在今年3月俄亥俄州競選集會上曾發表「血洗」言論，引發爭議。當時拜登的競選團隊和其他民主黨人表示警惕，而特朗普及其盟友則表示這是指對美國貿易政策的經濟影響。
在美國上屆大選中，由於特朗普及其支持者拒絕接受輸掉大選的結果，特朗普支持者在2021年1月6日暴力闖入美國國會大廈，引發了全球矚目的騷亂事件。今年3月，特朗普在俄亥俄州競選集會上發表了引發爭議的「大屠殺」言論。他當時在談到美國汽車製造問題時表示：「如果我沒有當選……將血洗整個國家」。
當時，拜登競選團隊發言人辛格（James Singer）表示震驚，指責特朗普是「想要再來一次1月6日（國會山莊騷亂），但美國人民將在今年11月讓他再次選舉失敗，因為他們繼續拒絕他的極端主義、他對暴力的熱愛以及他對復仇的渴望」。
特朗普團隊則辯稱，特朗普口中的「血洗」是在針對汽車業，所表達的意思是如果拜登當選，美國貿易政策將會產生負面的經濟後果。特朗普在其社群平台上表示，媒體「完全明白我只是指汽車進口，但他們對我用『血洗』這個詞故意表現得大驚小怪。」
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