拜登出席空軍學院畢業禮時跌倒　特朗普：希望他無受傷(有片)

美國總統拜登在科羅拉多州出席空軍學院畢業禮時，在台上跌倒，並無受傷。年屆80歲的拜登是美國年紀最大的總統，自2021年1月就任以來，已多次被拍到跌倒或遭絆倒的驚險畫面。
拜登周四(1日)在儀式上逐一向畢業的900多名學員頒發證書和握手，站立接近一個半小時，到儀式尾聲，他與最後一名學員握手後返回座位，但突然跌倒在地上，現場傳出驚呼聲，旁人立即上前把他扶起。拜登站立後，用手指一指地上的沙包，之後自行返回座位。
白宮通訊主任拉伯特(Ben LaBolt)其後在社交平台Twitter表示，拜登絆倒放在台上用來固定讀稿字幕機的黑色沙包，拜登沒有大礙。
President Joe Biden falls on stage at the Air Force Graduation 😔🙏 pic.twitter.com/XYQFjsM33l— Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023
特朗普：你要小心 因為你不希望那樣發生
拜登早前已經宣布會競逐連任。競逐共和黨大選提名的前總統特朗普在愛荷華州的一個競選活動中回應事件：「我希望他無受傷」。他又提及自己2020年在一次活動中小心走下斜坡後，被外界質疑他的健康問題，並說道：「你要小心，因為你不希望那樣發生，即使你不得不小心走下斜坡。」