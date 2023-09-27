拜登出醜｜拜登幾乎跣落樓梯！美媒揭競選陣營暗中制定極重要策略︰防止拜登再跌倒(有片)

美國明年總統選舉，預料會由歷來第一高齡的80歲候選人、尋求連任的拜登，以及歷來年紀第二大、明年6月便78歲的特朗普競爭。多項民調先後反映，不少反對拜登連任的民主黨選民的理據之一，是認為他年紀太大，但拜登堅稱經驗好重要。然而據報拜登的競選陣營已為拜登的身體狀況制定策略，以免他又像之前般當眾跌倒，出醜事小，受傷事大。
拜登出醜｜乘空軍一號落機 險在樓梯滑倒
親共和黨的霍士電視台(Fox)報道，拜登周二乘空軍一號專機抵達密歇根州底特律，在落機行至第8級樓梯時，突然腳下一滑，差點碌落樓梯，幸好他迅速恢復平衡，但這一幕已令人捏一把冷汗，也成為「拜登太老」的證據。
拜登幾乎從樓梯滑倒過程︰
拜登出醜｜拜登改著波鞋出席公開場合 減少上落樓梯
報道指，今年較早前，白宮醫生診斷拜登患有「嚴重的脊椎關節炎」，之後拜登發生多次絆倒事故，令人更加質疑他是否還能做多一屆總統。據報，為防止拜登再次跌倒，拜登的競選團隊最近讓他改穿網球鞋，並盡量減少他上落樓梯的次數。
拜登6月在空軍學院被沙包當眾絆倒後，有人留意到他之後開始穿運動鞋亮相公開場合；報道又指，拜登登上空軍一號的樓梯亦縮短，據報有關方面讓他先進入空軍一號的低層，進入機內後才再登上上層，以免樓梯太長增加其跌倒機會。報道並稱，拜登目前正接受物理治療，以運動方式改善平衡力。
美聯社較早時的民調顯示，77%受訪者認為拜登年紀太大，無能力再當4年總統，其中有89%的共和黨人，以及69%的民主黨人這樣認為。《華盛頓郵報》及美國廣播公司(ABC)的民調則顯示，三分二民主黨選民希望由其他人代表民主黨出選總統。