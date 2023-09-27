拜登出醜｜拜登幾乎跣落樓梯！美媒揭競選陣營暗中制定極重要策略︰防止拜登再跌倒(有片)

美國明年總統選舉，預料會由歷來第一高齡的80歲候選人、尋求連任的拜登，以及歷來年紀第二大、明年6月便78歲的特朗普競爭。多項民調先後反映，不少反對拜登連任的民主黨選民的理據之一，是認為他年紀太大，但拜登堅稱經驗好重要。然而據報拜登的競選陣營已為拜登的身體狀況制定策略，以免他又像之前般當眾跌倒，出醜事小，受傷事大。

拜登出醜｜乘空軍一號落機 險在樓梯滑倒

親共和黨的霍士電視台(Fox)報道，拜登周二乘空軍一號專機抵達密歇根州底特律，在落機行至第8級樓梯時，突然腳下一滑，差點碌落樓梯，幸好他迅速恢復平衡，但這一幕已令人捏一把冷汗，也成為「拜登太老」的證據。

拜登幾乎從樓梯滑倒過程︰