拜登卸任前為2500名「非暴力毒犯」減刑　破歷史紀錄

美國總統拜登（Joe Biden）即將卸任，他17日宣布為約2,500名非暴力毒品罪犯減刑。這波減刑使拜登創下了總統赦免與減刑的新紀錄，而拜登也表示可能還會在任期結束前為更多人減刑。
根據白宮的聲明，拜登宣布為近2,500名非暴力毒品罪犯減刑。他表示，這些獲減刑的罪犯的刑期，與當今的法律及政策相比，「明顯不成比例」。
糾正歷史錯誤與量刑差異
拜登說，這次減刑行動旨在為那些因毒品犯罪量刑標準過時而判刑過重，以及因霹靂可卡因（Crack）與粉狀可卡因之間不合理量刑區別而被長期監禁的人提供救濟。
拜登強調，此舉是糾正歷史錯誤與量刑差異，以及為那些在獄中度過長期監禁後的人們，提供重返家庭和社區機會的重要一步。「我為自己的赦免記錄感到自豪，並將繼續審查更多的減刑和赦免」。
赦免自己的兒子捱批
拜登上台後大力倡導改革1986年的《反毒品濫用法案》造成的不公。該法案對霹靂可卡因和粉狀可卡因的量刑標準差異懸殊，持有5克霹靂可卡因與500克粉狀可卡因的刑期相同，這導致數千名有色人種，特別是非裔人種因相關犯罪面臨數十年或終身監禁。
美國總統通常會在卸任前進行赦免。去年12月，拜登宣布對40名聯邦死囚中的37人減刑，改判為終身監禁且不得假釋。同時，他也宣布赦免39名非暴力罪犯，並為約1,500名服刑者減刑。不過，拜登也因赦免逃稅和非法擁槍而被定罪的兒子杭特（Hunter Biden）而遭受批評。
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