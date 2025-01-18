拜登卸任前為2500名「非暴力毒犯」減刑　破歷史紀錄

美國總統拜登（Joe Biden）即將卸任，他17日宣布為約2,500名非暴力毒品罪犯減刑。這波減刑使拜登創下了總統赦免與減刑的新紀錄，而拜登也表示可能還會在任期結束前為更多人減刑。

根據白宮的聲明，拜登宣布為近2,500名非暴力毒品罪犯減刑。他表示，這些獲減刑的罪犯的刑期，與當今的法律及政策相比，「明顯不成比例」。

糾正歷史錯誤與量刑差異

拜登說，這次減刑行動旨在為那些因毒品犯罪量刑標準過時而判刑過重，以及因霹靂可卡因（Crack）與粉狀可卡因之間不合理量刑區別而被長期監禁的人提供救濟。

拜登強調，此舉是糾正歷史錯誤與量刑差異，以及為那些在獄中度過長期監禁後的人們，提供重返家庭和社區機會的重要一步。「我為自己的赦免記錄感到自豪，並將繼續審查更多的減刑和赦免」。