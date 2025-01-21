拜登卸任前15分鐘「預防性」赦免5家人 稱防止報復不應誤讀有罪

拜登在卸任美國總統前的15分鐘，公布「預防性」赦免5名家人，應對特朗普上台後及其盟友的潛在攻擊，白宮公布赦免令時，特朗普正準備進入國會大廈圓形大廳宣誓，拜登當時已在會場。 赦免令包括拜登的弟弟、妹妹以及他們的配偶，他們自2014年1月1日至赦免日期間可能犯下或參與的任何非暴力犯罪都獲得完全和無條件赦免。拜登聲明指，在黨派政治分化下，他的家人遭受無情的攻擊和威脅，目的就是想傷害他本人，而他相信這些攻擊不會結束，因此根據憲法行使權力，赦免他的弟妹及他們的伴侶等5人。拜登強調，這些赦免不應被誤讀為這數人有任何過錯，他們接受赦免也不應被誤讀為承認有罪。拜登在去年12月以遭到不公平對待為由宣佈赦免其子亨特，使其免於因非法持槍和稅務犯罪被判刑入獄。

已向特朗普表明無必要算舊賬 拜登在卸任前亦宣布預防性赦免一批前官員和議員，包括國家過敏症和傳染病研究所前所長福奇、前美軍參謀長聯席會議主席米利，以及調查2021年衝擊國會山莊事件的眾議院特別調查委員會成員，當中包括共和黨前眾議員利兹切尼，以防特朗普政府上台後向他們報復。 拜登接受美媒訪問時又指，去年11月在白宮與剛當選的特朗普會面時，已向對方表明無必要算舊賬，因不符合特朗普的利益。不過拜登並非首位為親屬或政治盟友行使赦免權的總統。在特朗普首任任期尾聲，他也曾赦免多名在「通俄門」調查中被定罪的盟友。

福奇及米利感謝拜登作預防性赦免 福奇擔任美國國家過敏症和傳染病研究所所長近40年，曾協調美國應對新冠疫情，不認同特朗普就疫情作出毫無根據的指控，因而觸怒特朗普。他發聲明讚賞拜登的行動，指自己受到因政治動機的調查及起訴威脅，但這些威脅毫無根據，他並無犯罪，無任何理由向他提出指控、威脅進行刑事調查或起訴。不過福奇承認，只是作出這些威脅及可能採取的行為，已為他及家人帶來不可估量及無法忍受的痛苦。 米利曾警告特朗普是法西斯主義者，他發聲明指他同家人對拜登的行動深表感謝。眾議院特別調查委員會發表聲明，感謝拜登理解到委員會成員和家人不斷受到騷擾、謊言和暴力威脅，並受到來屆政府有關刑事起訴和監禁的具體威脅，強調他們單純是履行職責，被赦免並不是因違法。



