拜登又出醜！幾乎撞冧巴西國旗 上台只顧玩耳機 仲忘記跟巴西總統握手(有片)

【拜登失言/出醜】美國總統拜登失言頻頻，除失言外又曾當眾跌倒及踩單車「炒車」。拜登周三在聯合國大會期間跟巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)，就有關發起推動維護工人權益倡議發表講話時，行為舉止再成焦點。

80歲的拜登跟盧拉雙邊會晤後一起見記者。拜登從後台步出時，緊貼著放在台邊的7呎高巴西國旗而行，他不但在眾目睽睽下，伸手撥開巴西國旗，更因出手太大力，把國旗推到搖搖晃晃，幸國旗未有倒下，否則場面將非常尷尬。拜登見狀回望了一下，猶如知道自己幾乎闖禍的小童般，聳肩行快兩步。

拜登出醜｜盧拉發言 拜登低頭解耳機線

盧拉開始發言時，拜登又似乎心不在焉，低頭望著手中的用作聽取傳譯的耳機，似乎是在解開打結的耳機線。盧拉不久問拜登「拜登總統你聽到我說的話嗎？」拜登卻無反應。盧拉接著說︰「這是巴西及美國的歷史時刻……」見拜登仍不答，盧拉似有點不耐煩，再問「拜登總統你聽到我說的話嗎？」此時拜登才點頭說聽到，盧拉回應︰「你聽到嗎？太好了。」之後拜登低頭繼續弄耳機線，未幾其中一邊耳機鬆脫掉下，他即面露茫然表情。

拜登出醜過程︰