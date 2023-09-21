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國際
2023-09-21 19:13:14

拜登又出醜！幾乎撞冧巴西國旗 上台只顧玩耳機 仲忘記跟巴西總統握手(有片)

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拜登出醜｜拜登機乎撞跌巴西國旗。(互聯網)

拜登出醜｜拜登機乎撞跌巴西國旗。(互聯網)

【拜登失言/出醜】美國總統拜登失言頻頻，除失言外又曾當眾跌倒及踩單車「炒車」。拜登周三在聯合國大會期間跟巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)，就有關發起推動維護工人權益倡議發表講話時，行為舉止再成焦點。

80歲的拜登跟盧拉雙邊會晤後一起見記者。拜登從後台步出時，緊貼著放在台邊的7呎高巴西國旗而行，他不但在眾目睽睽下，伸手撥開巴西國旗，更因出手太大力，把國旗推到搖搖晃晃，幸國旗未有倒下，否則場面將非常尷尬。拜登見狀回望了一下，猶如知道自己幾乎闖禍的小童般，聳肩行快兩步。

拜登出醜｜盧拉發言 拜登低頭解耳機線

盧拉開始發言時，拜登又似乎心不在焉，低頭望著手中的用作聽取傳譯的耳機，似乎是在解開打結的耳機線。盧拉不久問拜登「拜登總統你聽到我說的話嗎？」拜登卻無反應。盧拉接著說︰「這是巴西及美國的歷史時刻……」見拜登仍不答，盧拉似有點不耐煩，再問「拜登總統你聽到我說的話嗎？」此時拜登才點頭說聽到，盧拉回應︰「你聽到嗎？太好了。」之後拜登低頭繼續弄耳機線，未幾其中一邊耳機鬆脫掉下，他即面露茫然表情。

拜登出醜過程︰

拜登出醜｜拜登上台時行得太近巴西國旗。(路透社) 拜登出醜｜拜登上台時行得太近巴西國旗，他伸手將國旗推開。(互聯網) 拜登出醜｜拜登上台時行得太近巴西國旗，他伸手將國旗推開。(互聯網) 拜登出醜｜拜登幾乎撞跌巴西國旗。(互聯網) 拜登出醜｜拜登幾乎撞跌巴西國旗後，聳聳肩快步走。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉開始講話時，拜登低頭不斷解耳機線。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉開始講話時，拜登低頭不斷解耳機線。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉開始講話時，拜登低頭不斷解耳機線。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉講話時，拜登耳機鬆脫，他隨即流露茫然表情。(互聯網) 拜登出醜｜拜登跟洪博握手，盧拉還在旁熱烈鼓掌。(互聯網) 拜登出醜｜輪到盧拉跟洪博握手，拜登卻向台下敬禮，準備閃人。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉想握手，但拜登轉身即閃。(互聯網) 拜登出醜｜盧拉想握手，但拜登轉身即閃。(互聯網) 拜登出醜｜拜登與盧拉一起見記者。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉一起見記者。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉一起見記者。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉一起見記者。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉較早前作雙邊會晤。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉較早前作雙邊會晤。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉較早前作雙邊會晤。(美聯社) 拜登出醜｜拜登與盧拉較早前作雙邊會晤。(美聯社) 拜登出醜｜拜登。(美聯社) 拜登出醜｜拜登。(美聯社) 拜登出醜｜拜登。(美聯社)

拜登出醜｜盧拉欲握手 拜登卻轉身即閃

當時台上還有國際勞工組織總幹事洪博(General Gilbert Houngbo)，在拜登及盧拉發表講話後作總結。3人下台前，拜登跟洪博握手，盧拉在旁熱烈鼓掌，接著輪到盧拉跟洪博握手，拜登卻已急不及待向台下敬禮，準備離開。盧拉之後欲步向拜登，但拜登隨即轉身下台，盧拉只好急停步，一臉無奈。

拜登出醜｜美巴避談分歧 勞工議題有共識

拜登及盧拉在中俄議題等上立場並不一致，關注勞工權益是二人少有的共識之一。他們宣布建立支持勞工的全球倡議，包括結束剝削工人及使用童工、促進工作安全及打擊工作場所性別及族群歧視等，並邀請其他G20成員加入。拜登及盧拉避免公開討論有分歧議題，包括美國的古巴政策以及俄烏戰爭等。

盧拉今年較早曾訪華，跟國家主席習近平會晤，尋求加強中巴商貿關係，分析認為巴西外交圈不把中美競爭視為「零和遊戲」，傾向跟不同國際夥伴在具體議題接觸及合作；盧拉本身亦曾是工會領袖，並由此展開政治生涯。拜登則正爭取明年連任總統，贏得工會支持被視為其勝選關鍵之一。

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