拜登向香煙開戰 擬明年減尼古丁含量 網民冷嘲熱諷應管唔管

民望低下的美國總統拜登彷彿「做乜都錯」。拜登政府為民眾健康著想，擬於明年強制降低香煙中的成癮成分尼古丁(nicotine)的含量，以令更多人易於戒煙及防止年輕人成為長期煙民。政府須兼顧國家不同範疇事務本來無可厚非，公眾健康是其中一環，但不少網民唔領情，指拜登在高通脹及經濟困境下應管不管，若說關心國民健康，卻不去正視濫用類鴉片止痛藥芬太尼(Fentanyl)問題。

美擬降低香煙尼古丁含量 料受法律挑戰

根據美國管理及預算辦公室文件，降低香煙中尼古丁量的規定，擬於2023年5月生效，認為有助減少煙民。美國食品及藥物管理局(FDA)聲明亦稱，計劃可降低年輕人吸煙、上癮及死亡數字。FDA指，香煙每年招致當地3,000億美元的醫療負擔及生產力損失；每年有約48萬宗早死個案與吸煙導致的疾病有關。一項由FDA資助、發表於《新英格蘭醫學期刊》 的研究，估計降低香煙中的尼古丁含量，可在一年內令美國煙民減少500萬人。

《華盛頓郵報》引述消息，指上述降低尼古丁含量的計劃，早在前任特朗普政府於2018年制定，但未曾出台。另有報道指，計劃若落實，將是美國自1998年以來最大力度的打擊香煙措施，但估計會受煙草商法律挑戰。

網民︰這就是拜登的治國重點？

不少網民批評拜登政府，有人質問「這就是他(拜登)的治國重點？」、「他能否先搞掂經濟？誰會在乎尼古丁啊？」、「拜登樣樣都做，就是不做經濟！」有人則稱國民濫用芬太尼情況嚴重，「若你真的那麼在乎國民死亡，應去限制芬太尼」。另有人認為降低尼古丁含量，可能會令煙民「食多支」，反增煙草商生意。