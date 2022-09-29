拜登問已離世女議員在哪裡　白宮咁解畫 (有片)

美國總統拜登自上任以來曾被傳媒拍攝到在公開場合口誤、發呆，引發不少人質疑其健康狀況，繼早前參觀底特律車展時突然拖女州長手後，周三(28日)又傳出他在一個活動中，竟然呼喚一位於上月去世的女議員，並問她在哪裡。

《彭博社》(Bloomberg)報道，拜登在周三白宮會議上發表講話時感謝推動組織活動的兩黨議員團體，他順序地感謝以下議員，包括民主黨紐澤西州參議員Cory Booker、麻薩諸塞州民主黨眾議員Jim McGovern、印第安納州共和黨參議員Mike Braun和上月在一宗車禍中離世的印第安納州共和黨人Jackie Walorski。拜登提到Jackie Walorski時說：「Jackie，你在嗎？Jackie在哪裡？我以為她會在這裡」語氣就彷彿Jackie Walorski仍然在生，只是不在場而已。

白宮發言人：不認為將人放在心中首位不合理 白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)其後在記者會上被問及此事時，否認了拜登說錯話的說法，她說：「總統在提及促成那場活動的國會議員，並對他們所做的給予肯定，我不認為把其中一人放在心中首位是不合理，尤其是在這樣的重大事件中」。