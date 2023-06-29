拜登塊面忽然凹咗 驚揭一大健康問題 仲撈亂烏克蘭伊拉克 俄方關注(有片)

美國80歲總統拜登，日前兩度出現口誤，先是把「印度」說成「中國」，另一日則把「烏克蘭」說成「伊拉克」。除此之外，他更被記者發現臉上有壓痕，白宮發言人其後極力輕描淡寫，稱拜登有睡眠窒息症病史，而須使用睡眠呼吸機，但恐無法阻止美國民眾進一步憂慮其健康狀況，亦會打擊他尋求明年競逐連任的氣勢。 路透社稱，拜登在周二晚一場競選籌款活動上，提及上周訪問白宮的印度總理莫迪時，錯誤地提到中國，後來自行更正。不足24小時後，他周三在白宮外被記者問及，日前華格納僱傭兵團叛變，有否削弱俄羅斯普京政權時，表示「很難說，但他(普京)顯然正輸掉伊拉克戰事。他也正在輸掉在國內戰事，被全世界視為異類。」當中的「伊拉克戰事」明顯是想說「烏克蘭戰事」。

拜登健康｜白宮力圖輕描淡寫 在場記者同時發現拜登臉上有明顯壓痕，白宮發言人貝茨(Andrew Bates)其後表示，「他(拜登)昨晚使用了持續正壓呼吸器(CPAP)」，指拜登過去的醫療報告一早已說明他有睡眠窒息症病史，「對於有過這樣病史的人來說很常見。」另有白宮官員透露，原來拜登數周前已開始使用CPAP改善睡眠質素。白宮強調總統健康狀況公開、透明，但沒解釋為何沒有一早披露拜登使用CPAP，亦沒說明拜登有何不適或因何診斷導致須用該器材。 在上屆美國大選前夕，拜登的競選團隊曾經公布拜登醫生奧康納(Kevin O’Connor)的報告，提到他曾診斷拜登的睡眠窒息症，指在鼻腔和鼻竇手術後，拜登症狀有所改善。俄羅斯克里姆林宮發言人周三回應拜登的「伊拉克之戰」口誤時，指「我們對此感興趣，正仔細地監察這情況，並希望(美國)總統先生昨天的發言其實是想說烏克蘭」，但拒評拜登健康狀況。