拜登寓所發現政府機密文件　司法部調查事件

美國白宮證實，在拜登位於特拉華府的寓所發現政府機密文件，指拜登對有關文件全不知情，亦不清楚文件相關內容。拜登表示會全面配合司法部的調查。司法部長加蘭(Merrick Garland)委任特別檢察官專責調查事件。共和黨籍眾議院議長麥卡錫敦促國會調查。

白宮證實，在拜登位於特拉華府的寓所，發現他擔任副總統期間所得到的一些機密文件，地點包括車房的儲物室及私人圖書館，指拜登對有關文件全不知情，亦不清楚文件相關內容。拜登的律師則表示，在發現文件被放在錯誤地方後，已即時採取行動處理。拜登表示，全力及徹底配合司法部的調查，指自己認真處理機密文件，將文件鎖在車房，而並非丟在街上。司法部長加蘭宣布任命前聯邦檢察官赫爾擔任獨立特別檢察官，就事件展開調查。

拜登曾批特朗普私藏政府文件做法不負責任

拜登的私人律師去年11月在拜登的私人辦公室發現一批機密文件，部分文件屬最高機密，事件直至日前才曝光。拜登的法律團隊之後再發現多一批機密文件，白宮其後證實，在拜登特拉華州寓所內發現一批文件。

根據規定，每一屆政府結束後，所有白宮記錄必須移交國家檔案和記錄管理局。共和黨的前總統特朗普由於在佛羅里達州的海湖莊園被聯邦調查局(FBI)搜出數百份政府機密文件，正接受刑事調查。拜登當時曾指，特朗普的做法不負責任。加蘭去年10月委任Jack Smith為特別檢察官處理有關事件。