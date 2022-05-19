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國際
2022-05-19 14:10:00

拜登引用國防生產法　加快奶粉生產准軍機運送入口

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拜登引用國防生產法，加快奶粉生產准軍機運送入口。(AP)

拜登引用國防生產法，加快奶粉生產准軍機運送入口。(AP)

由於新冠疫情擾亂供應鏈及勞動力不足，加上奶粉製造商雅培(Abbott)年初因食安問題停產並大規模回收，美國最近數月陷入嬰兒配方奶粉荒，情形嚴重到國會兩黨都對總統拜登施壓。拜登周三(18)宣布動用《國防生產法》要求廠商加速生產，同時授權國防部動用軍機，運送進口奶粉以緩解供應短缺。

白宮在聲明中表示，新措施將令美國國內嬰幼兒奶粉生產商，能夠獲得所需的原材料，並加快國外庫存的運輸。(AP)

白宮在聲明中表示，新措施將令美國國內嬰幼兒奶粉生產商，能夠獲得所需的原材料，並加快國外庫存的運輸。(AP)

拜登：確保生產商獲得必要原材料

拜登在社交網站表示，了解到全國各地的父母，都為找到足夠的嬰幼兒配方奶粉而擔憂，作為父母和祖父母，了解到他們正面對多麼大的壓力，他引用《國防生產法》是為了確保生產商，獲得必要的原材料在國內生產安全、健康的嬰幼兒配方奶粉。

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