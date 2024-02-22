熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 回南天 天璽．海 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-22 19:59:53

拜登愛犬「司令」咬特勤人員血染白宮 披露文件揭最少24次咬人

分享：
司令

拜登愛犬司令頻咬人，最終要搬離白宮。(資料圖片)

美國總統拜登所養的德國牧羊犬「司令」(Commander)成為白宮「危險分子」，威脅負責保護總統的特勤人員。之前報道指司令發生最少11宗咬人事件，美國傳媒最近引用《資訊自由法》要求當局披露司令襲擊特勤人員的紀錄，在2022年10月至2023年7月，牠最少24次攻擊特勤人員，包括咬傷手腕、前臂、手肘、腰、胸口、大腿和肩膊，其中一次更令白宮染血。另有照片可見特勤人員的衣服遭咬穿。這只是司令咬特勤人員的紀錄，並不包括白宮員工。曾有人向傳媒報料提供照片顯示司令在花園咬一名男子的手，所以司令咬人或不止24宗。

拜登原本養的德國牧羊犬Champ逝世後，家人送了司令給他，而司令入住白宮後屢傳咬人。報道指發生流血事件那次在白宮東翼甘迺迪花園，鄰近第一夫人吉爾的辦公室。當時司令於花園一端散步，卻突然高速跑往另一端，並撲向步入花園的特勤人員，將對方撲倒地上。該名特勤人員左臂被咬傷，且傷口頗深需要縫針。東翼的公眾導賞團因事件暫停了約20分鐘。

司令 司令 司令 司令 司令 司令 司令

拜登愛犬咬人｜特勤人員須避開司令 「為了個人安全要有創意」

司令的攻擊行為令白宮成為危險工作地點，威脅特勤人員等數百職員，特勤人員更要改變習慣避免遭司令襲擊。有總統保護組的要員在2023年的內部電郵稱，最近的狗咬人事件為他們工作帶來挑戰，當司令在現場時要調整行動策略，「拜托給司令大量空間」，並警告成員「為了個人安全要有創意」。

Ad Block

司令因為多次咬人，最終於去年10月被送離白宮，前往拜登的私人住宅。超過400頁的披露文件顯示，在2022年10月，一名特勤處技術人員指「擔心第一家庭寵物行為升級……日後可能會發生更嚴重事件」。除了在白宮發生，司令也曾在拜登於特拉華州兩處私人寓所、大衛營及麻省襲擊過人。其中一次在特拉華州寓所，司令攻擊一名站崗的特勤人員，令他流了不少血，並縫了6針。除了司令，拜登另一愛犬「少校」(Major)也襲擊過職員，同樣被送離白宮。消息人士向傳媒稱，拜登家庭對於愛犬連串咬人事件感難過和心碎，事後有向傷者道歉。

Ad Block
負卡路里食物｜西芹（am730製圖） 負卡路里食物｜波菜（am730製圖） 負卡路里食物｜椰菜（am730製圖） 負卡路里食物｜小黃瓜（am730製圖） 負卡路里食物｜冬瓜（am730製圖） 負卡路里食物｜椰菜花（am730製圖） 負卡路里食物｜金菇（am730製圖） 排毒食物｜烏龍茶（am730製圖） 排毒食物｜堅果（am730製圖） 排毒食物｜小青瓜（am730製圖） 排毒食物｜燕麥（am730製圖） 排毒食物｜淺焙咖啡（am730製圖） 含有豐富維他命E食物｜全穀類（am730製圖） 含有豐富維他命E食物｜堅果類（am730製圖） 含有豐富維他命E食物｜植物油（am730製圖） 含有豐富維他命E食物｜波菜、生菜等綠葉蔬菜（am730製圖） 含有豐富維他命E食物｜橙、士多啤梨等水果（am730製圖） 去濕食物｜洋蔥（am730製圖） 去濕食物｜辛香料（am730製圖） 去濕食物｜瓜類蔬菜（am730製圖） 去濕食物｜全穀物類（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受