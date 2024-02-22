拜登愛犬「司令」咬特勤人員血染白宮 披露文件揭最少24次咬人

美國總統拜登所養的德國牧羊犬「司令」(Commander)成為白宮「危險分子」，威脅負責保護總統的特勤人員。之前報道指司令發生最少11宗咬人事件，美國傳媒最近引用《資訊自由法》要求當局披露司令襲擊特勤人員的紀錄，在2022年10月至2023年7月，牠最少24次攻擊特勤人員，包括咬傷手腕、前臂、手肘、腰、胸口、大腿和肩膊，其中一次更令白宮染血。另有照片可見特勤人員的衣服遭咬穿。這只是司令咬特勤人員的紀錄，並不包括白宮員工。曾有人向傳媒報料提供照片顯示司令在花園咬一名男子的手，所以司令咬人或不止24宗。

拜登原本養的德國牧羊犬Champ逝世後，家人送了司令給他，而司令入住白宮後屢傳咬人。報道指發生流血事件那次在白宮東翼甘迺迪花園，鄰近第一夫人吉爾的辦公室。當時司令於花園一端散步，卻突然高速跑往另一端，並撲向步入花園的特勤人員，將對方撲倒地上。該名特勤人員左臂被咬傷，且傷口頗深需要縫針。東翼的公眾導賞團因事件暫停了約20分鐘。

拜登愛犬咬人｜特勤人員須避開司令 「為了個人安全要有創意」 司令的攻擊行為令白宮成為危險工作地點，威脅特勤人員等數百職員，特勤人員更要改變習慣避免遭司令襲擊。有總統保護組的要員在2023年的內部電郵稱，最近的狗咬人事件為他們工作帶來挑戰，當司令在現場時要調整行動策略，「拜托給司令大量空間」，並警告成員「為了個人安全要有創意」。