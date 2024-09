拜登戴特朗普帽片段瘋傳 當眾被侮辱「老屎忽」因太憎賀錦麗而倒戈？｜美國大選2024(有片)

拜登戴「特朗普帽」過程及網上流傳的假圖︰

美國大選2024|男子要拜登簽名 但窒他「記得自己的名字嗎?」

該名男子討價還價,要拜登在帽上簽名才肯交換,而拜登亦同意。未料對方出言侮辱,問拜登「你記得自己的名字嗎?」拜登自嘲︰「我不記得自己的名字……我腦筋慢」。男子變本加厲說「你是老屎忽」(you're an old fart)並迫拜登承認,拜登只好說「我是老人」(I'm an old guy)。報道指之後二人延續怪異對話,男子追問「你是老屎忽,對吧?」拜登︰「我相信你知道的」,之後他一邊簽名一邊說「他令我想起成長期間遇過的一些人……總有一個在附近」。男子交出「特朗普帽」時問拜登要不要他簽名,拜登答「天啊不了」。