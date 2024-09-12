拜登戴特朗普帽片段瘋傳 當眾被侮辱「老屎忽」因太憎賀錦麗而倒戈？｜美國大選2024(有片)

美國大選2024總統選舉臨近，民主黨幾組艱苦勸退被指年紀大反應怪的拜登，由賀錦麗出戰總算重新穩住彈腳，而賀錦麗在周二舉行的電視辯論表現亦被認為較特朗普優勢。未料拜登這個「計時炸彈」仍然未拆，他於周三的911事件23周年紀念日這個國殤時刻，竟嬉皮笑臉地在活動上戴起特朗普的招牌紅帽，相關片段及照片隨即在網上瘋傳，有人質疑拜登是因不滿賀錦麗而「倒戈」，令白宮急急解畫。美媒則爆料稱拜登當時被當眾侮辱為「老屎忽」(old fart)。 美國大選2024｜拜登想與特朗普支持者交換帽子 片段可見，拜登在民眾包圍下，笑意盈盈的戴上「特朗普2024」帽子，旁邊有民眾笑得關懷，亦有人舉機拍攝。拜登戴特朗普帽的片段及照片，攝於在911事件墮機地點、賓夕凡尼亞州尚克斯維爾(Shanksville)一間消防局舉行的活動上。《紐約郵報》還原事發經過，指事發時拜登跟在場一名特朗普支持者對話，拜登表示想用自己頭上的帽，交換對方的「特朗普帽」，並強調自己的帽上有總統徽章。

拜登戴「特朗普帽」過程及網上流傳的假圖︰

美國大選2024｜男子要拜登簽名 但窒他「記得自己的名字嗎？」 該名男子討價還價，要拜登在帽上簽名才肯交換，而拜登亦同意。未料對方出言侮辱，問拜登「你記得自己的名字嗎？」拜登自嘲︰「我不記得自己的名字……我腦筋慢」。男子變本加厲說「你是老屎忽」(you're an old fart)並迫拜登承認，拜登只好說「我是老人」(I'm an old guy)。報道指之後二人延續怪異對話，男子追問「你是老屎忽，對吧？」拜登︰「我相信你知道的」，之後他一邊簽名一邊說「他令我想起成長期間遇過的一些人……總有一個在附近」。男子交出「特朗普帽」時問拜登要不要他簽名，拜登答「天啊不了」。

美國大選2024｜拜登反擊叫男子「不要吃狗吃貓」 拜登於在場人士起哄下，戴上了「特朗普帽」。該名男子見狀，「現在我以你為傲，你這個老屎忽」。拜登用特朗普在電視辯論中的言論反撃，叫男子「記住，不要吃狗吃貓」。但該男子不甘示弱，向拜登說「牠們很美味」，就像家鄉雞一樣。特朗普在電視辯論中批評民主黨不阻止非法移民入境，並列舉非法移民的惡行，當中包括「吃貓吃狗吃寵物」，被指無根據亂說。 美國大選2024｜白宮︰拜登想展現兩黨團結 照片及片段在網上瘋傳後，不少人嘲諷拜登倒戈撐特朗普。特朗普陣營也在社交平台轉發照片，稱感謝拜登支持，並指他這樣做的因為「賀錦麗昨晚的辯論表現太差了」。白宮解畫稱拜登當時只想在紀念911的日子上，展現兩黨團結精神。事實上，拜登以及角逐下任總統的賀錦麗和特朗普，在當日的911紀念活動上同場時，亦暫時放下政治分歧握手示好。

拜登戴「特朗普帽」片段︰