拜登指日本印度仇外言論　白宮代解畫稱美國是移民國家

美國總統拜登（Joe Biden），在周三（1日）出席一個籌募經費活動上批評多個國家，包括盟友的日本及印度「仇外」。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）事後為拜登解畫，指盟友了解到拜登如何重視與盟友的關係，並稱拜登只是想表達「美國是移民國家」。
拜登日前的言論，在美國及亞洲引起了討論，前美國國防部副助理部長科爾比（Elbridge Colby）在社交媒體批評：「（日本與印度）是兩個我們最堅定和重要的盟友。我們說話需要對他們展示出尊重，這是他們要求和應該得到的。用狹隘的進步想法套落我們的盟友是自以為是和愚蠢的。」至於白宮發言人的柯比就指出：「我們的盟友及夥伴知道拜登對他們的評價，以及如何重視與他們的友誼及合作。」
在華盛頓的美國企業研究所的南亞專家杜姆（Sadanand Dhume）就認為，拜登的言論可能不會受印度歡迎：「這將印證了部份印度人的想法，就是拜登本身對印度就不友善。不過他們也不會樂於與像中國這種獨裁國家為伍。」在上月底，美國的報告指印度存在「顯著」的人權侵害，不過印度政府就批評是基於對印度的偏見及對該國缺乏了解。杜姆又指，相信今次只不過是「茶杯裡的風波」，不會對美國及印度的關係有明顯影響。