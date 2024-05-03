拜登指日本印度仇外言論　白宮代解畫稱美國是移民國家

美國總統拜登（Joe Biden），在周三（1日）出席一個籌募經費活動上批評多個國家，包括盟友的日本及印度「仇外」。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）事後為拜登解畫，指盟友了解到拜登如何重視與盟友的關係，並稱拜登只是想表達「美國是移民國家」。

拜登日前的言論，在美國及亞洲引起了討論，前美國國防部副助理部長科爾比（Elbridge Colby）在社交媒體批評：「（日本與印度）是兩個我們最堅定和重要的盟友。我們說話需要對他們展示出尊重，這是他們要求和應該得到的。用狹隘的進步想法套落我們的盟友是自以為是和愚蠢的。」至於白宮發言人的柯比就指出：「我們的盟友及夥伴知道拜登對他們的評價，以及如何重視與他們的友誼及合作。」