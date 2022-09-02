拜登指特朗普支持者威脅美國民主

美國總統拜登指，前總統特朗普支持者的「讓美國再次強大（Make America Great Again, MAGA）」議題，是威脅美國的民主，是令美國倒退。

拜登在賓夕凡尼亞州發表演說，他表示：「MAGA是要讓這個國家倒退。」拜登指，自己不是要批評所有投票過給特朗普的7,400萬美國選民：「不是所有的共和黨人，也不是主要來自共和黨，是MAGA的共和黨人。不過這是亳無疑問，現時的共和黨由特朗普以及MAGA的共和黨人所主導、帶領以及鼓動，而這正威脅着這個國家。」

拜登續指：「一直以來，我們告訴自己，美國的民主是受到保障的。然而這不是，包括我們的每一個人，都要捍衛它，保護它以及與它站在一起。」拜登再批評：「他們掌權後就變得野蠻，這是一個民主國家。」

共和黨的眾議院代表麥卡錫（Kevin McCarthy）就回應指拜登：「是要選擇分裂、詆毀以及貶選他的美國同胞。為甚麼？顯然是因為他們不同意他的政策，這不是領袖。」他要求拜登為自己指數以千萬的美國人是法西斯主義者道歉。拜登上周曾指控，共和黨的支持者是準法西斯。麥卡錫指：「在過去兩年，拜登對美國的靈魂、人民、法律和神聖的價值觀作出攻擊。他是攻擊我們的民主，他的政策嚴重傷害美國的靈魂、削弱美國的精神以及背叛美國的信任。」