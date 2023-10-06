拜登政府恢復建造隔離牆阻非法移民　昔曾轟特朗普建牆「浪費金錢」

美國非法移民湧入問題已成執政黨的燙手山芋，拜登政府也鬆口承認移民危機的嚴重性，已加速恢復在美墨邊境建造隔離牆的計劃。

美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）4日宣布，將在德州東南部的里奧格蘭德河谷（Rio Grande Valley）修建32公里長的隔離牆，理由是「迫切需要建造物理屏障，以防止更多人非法入境」。

競選時稱「連1英尺都不會有」

馬約爾卡斯表示：「美國邊境巡邏隊的里奧格蘭德河谷地區是一個『非法入境率很高』的地區， 所以，我必須使用我的權力......（在該區）修建額外的物理屏障和道路。」

回顧在特朗普執政時期，民主黨多次炮轟建造隔離牆的政策，拜登在2020年競選時還曾說過：「我的政府不會再建造隔離牆，連1英尺都不會有。」2021年拜登上任後，他甚至在一項行政命令中稱修建隔​​離牆是「浪費金錢」。