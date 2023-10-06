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國際
2023-10-06 13:45:05

拜登政府恢復建造隔離牆阻非法移民　昔曾轟特朗普建牆「浪費金錢」

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拜登政府建邊境隔離牆阻非法移民　昔曾轟特朗普建牆「浪費金錢」

美國非法移民湧入問題已成執政黨的燙手山芋，拜登政府也鬆口承認移民危機的嚴重性，已加速恢復在美墨邊境建造隔離牆的計劃。

美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）4日宣布，將在德州東南部的里奧格蘭德河谷（Rio Grande Valley）修建32公里長的隔離牆，理由是「迫切需要建造物理屏障，以防止更多人非法入境」。

競選時稱「連1英尺都不會有」

馬約爾卡斯表示：「美國邊境巡邏隊的里奧格蘭德河谷地區是一個『非法入境率很高』的地區， 所以，我必須使用我的權力......（在該區）修建額外的物理屏障和道路。」

回顧在特朗普執政時期，民主黨多次炮轟建造隔離牆的政策，拜登在2020年競選時還曾說過：「我的政府不會再建造隔離牆，連1英尺都不會有。」2021年拜登上任後，他甚至在一項行政命令中稱修建隔​​離牆是「浪費金錢」。

美國每天不只有大量移民湧入，還有人用各種手段非法入境。（圖／美聯社）

特朗普：拜登會否向我和美國道歉？

馬爾約卡斯所簽署的文件指出，在里奧格蘭德河谷邊境地區（南部邊境的九個邊境地區之一），本年度在截至9月30日為止，已有24萬5千人試圖偷越邊境。

至於當年因隔離牆政策被炮轟的特朗普則在其「真相社交」（Truth Social）平台上寫道：「拜登是否會向我和美國道歉？因為他花了這麼長時間才採取行動，並允許我們的國家湧入來自未知地點的1500萬非法移民。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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