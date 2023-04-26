拜登晤建造業工會強調經濟 共和黨發片譏最弱勢總統︰再當選恐世界大亂

美國80歲總統拜登周二宣布角逐連任後，隨即出席當地一個建造業工會的大會，他發表講話大數上任以來的政績，包括創造了大量建造業工作機會，並趁機力銷其競選口號「來完成任務」(Let's finish the job)。在另一邊廂，共和黨發布片段，形容拜登是歷來最弱勢的美國總統，聲言若拜登連任，美國經濟、移民問題以至台海局勢恐將惡化。
建造業工會成員向來是民主黨的票源，拜登在一片「Let's Go Joe」歡呼聲出場。拜登稱他上台後推行的經濟計劃有效，「我們——你和我——一起大張旗鼓地改善國家」，「現在是時候完成任務」。全國廣播公司(NBC)民調指70%受訪者認為拜登不應再選，主因是年事已高。白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)在拜登宣布參選後，被問及拜登一旦連任能否完成任期時，起初竟不置可否，其後才在Twitter說肯定拜登能完成任期。
拜登角逐連任｜共和黨AI片段 驚見台北受戰火摧殘
美聯社指，拜登陣營知道民主黨內部分人意屬由他人取代拜登出選，但各派人馬對於誰是替代者卻無共識。陣營認為拜登無論與任何共和黨提名人相比，都更易獲得該黨及獨立選民支持。
在另一邊廂，共和黨全國委員會發布以AI(人工智能)製作、約30秒長短片，預測拜登一旦連任國內外會發生甚麼事。片中可見台北受戰火摧殘，亦見美國邊境有大量難民湧入、金融系統崩潰等AI合成畫面。民主黨全國委員會反擊，指共和黨是因為其反駁不了拜登政績，才以虛構影像批評他。特朗普亦在旗下社交平台TRUTH Social發表逾4分鐘片段，指美國家庭正被半世紀以來最嚴重通脹扼殺、有銀行倒閉，又稱美國已放棄能源獨立，就像在阿富汗投降一樣。特朗普聲言，就算把歷來表現最差的5位美國總統所造成的損害相加，亦比不上拜登一人，批評拜登令世界處於第三次大戰邊緣。分析預期，共和黨將繼續質疑拜登年紀大，並以他任內美國通脹及犯罪率上升，以及國際局勢緊張等攻擊民主黨。