拜登晤建造業工會強調經濟 共和黨發片譏最弱勢總統︰再當選恐世界大亂

美國80歲總統拜登周二宣布角逐連任後，隨即出席當地一個建造業工會的大會，他發表講話大數上任以來的政績，包括創造了大量建造業工作機會，並趁機力銷其競選口號「來完成任務」(Let's finish the job)。在另一邊廂，共和黨發布片段，形容拜登是歷來最弱勢的美國總統，聲言若拜登連任，美國經濟、移民問題以至台海局勢恐將惡化。

建造業工會成員向來是民主黨的票源，拜登在一片「Let's Go Joe」歡呼聲出場。拜登稱他上台後推行的經濟計劃有效，「我們——你和我——一起大張旗鼓地改善國家」，「現在是時候完成任務」。全國廣播公司(NBC)民調指70%受訪者認為拜登不應再選，主因是年事已高。白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)在拜登宣布參選後，被問及拜登一旦連任能否完成任期時，起初竟不置可否，其後才在Twitter說肯定拜登能完成任期。