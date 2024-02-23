拜登會晤納瓦爾尼遺孀及女兒　美國預告對俄制裁逾500項

美國總統拜登在三藩市與俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的遺孀尤利婭(Yulia Navalnaya)、以及他在加州讀大學的女兒Dasha Navalnaya會面，拜登對納瓦爾尼的死表示哀悼，重申俄羅斯總統普京要為納瓦爾尼的死負責。美國周五(23日)將公布對俄羅斯的重大制裁，財政部官員預告，打擊對象超過500個。
拜登與納瓦爾尼遺孀及女兒會面後，白官轉述，拜登對納瓦爾尼的死表示哀悼，讚揚納瓦爾尼具有非凡的勇氣，並對他反對貪污和爭取民主自由的努力表示欽佩。拜登又說，普京要為納瓦爾尼的死負責，重申美國政府將公布更多針對俄羅斯的制裁措施。
財政部：制裁行動不只是美國單獨行動
財政部副部長阿德耶莫(Wally Adeyemo)向傳媒透露，美國最新制裁對象將超過500個，這次行動事先和其他國家協調過，將針對俄國的軍工複合體以及來自第三國、協助俄羅斯取得想要商品的企業。他指，美國政府將提出數百項制裁，很重要的是，這不是只有美國採取的單獨行動。
副國務卿紐蘭(Victoria Nuland)表示，部分制裁措施將針對一些對納瓦爾尼死亡負有責任的人，而大多數制裁措施將打擊普京的戰爭機器，以及協助俄羅斯規避制裁的國家和銀行。