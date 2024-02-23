拜登會晤納瓦爾尼遺孀及女兒　美國預告對俄制裁逾500項

美國總統拜登在三藩市與俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的遺孀尤利婭(Yulia Navalnaya)、以及他在加州讀大學的女兒Dasha Navalnaya會面，拜登對納瓦爾尼的死表示哀悼，重申俄羅斯總統普京要為納瓦爾尼的死負責。美國周五(23日)將公布對俄羅斯的重大制裁，財政部官員預告，打擊對象超過500個。

拜登與納瓦爾尼遺孀及女兒會面後，白官轉述，拜登對納瓦爾尼的死表示哀悼，讚揚納瓦爾尼具有非凡的勇氣，並對他反對貪污和爭取民主自由的努力表示欽佩。拜登又說，普京要為納瓦爾尼的死負責，重申美國政府將公布更多針對俄羅斯的制裁措施。