拜登淪70年最不受歡迎總統 民望跌到「前無古人」歷史數據揭大選輸硬？

目前距美國大選2024僅約半年，兩項最新民調均顯示尋求連任的總統拜登形勢愈來愈不妙。其中蓋洛普(Gallup)民調不單揭示81歲的拜登是過去70年來美國民望最低的總統，最新民望為38.7%；而進一步分析歷史數據，過去70年尋求連任的總統，除了奧巴馬是特殊例子外，無人能夠在民望低過50%的情況下連任。至於今屆的挑戰者特朗普，民望正穩定領先拜登。 蓋洛普民調顯示，拜登在其第13個執政季度的民望為38.7%，較上一季度再跌0.3個百分點。令人關注的是，除了在剛上台的首兩個季度民望於50%以上，拜登民望幾乎一直反覆向下，在40%左右徘徊，蓋洛普直言「拜登支持度毫無上升跡象」(Biden job approval showing no signs of increasing)。在拜登第13季度執政期間，負面因素包括以巴衝突持續以及美國南部邊境非法入境者問題等。

美國大選2024｜70年來僅奧巴馬民望不過50%仍連任 回顧過去70年來尋求連任的美國總統，拜登在第13個執政季度的民望，較本來包尾的老布殊(George HW Bush)還低，老布殊於1992年在其執政第13季度的民望為41.8%，他最終在同年大選大敗予民主黨的克林頓，連任失敗。蓋洛普稱，過去70年尋求連任的總統，只得奧巴馬一人民望不過50%卻仍能連任成功，而他當時的民望亦近46%，高出拜登一截。 美國大選2024｜CNN民調︰49%選民揀特朗普 43%選拜登 美國有線新聞網絡(CNN)的最新民調亦顯示拜登處境愈來愈不利。CNN指選民被問及會在拜登及特朗普之間二選一時，有43%選擇拜登，較1月時跌2個百分點，反觀特朗普的支持率穩定維持在49%，目前領先拜登6個百分點。