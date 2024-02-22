熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-22 16:51:16

拜登爆粗罵普京crazy S.O.B. 華府周五將宣布對俄新一輪制裁

分享：
圖為拜登2021年6月在瑞士日內瓦與普京會面。(資料圖片)

圖為拜登2021年6月在瑞士日內瓦與普京會面。(資料圖片)

美國總統拜登周三(21)在加州一個籌款活動上以粗言大罵俄羅斯總統普京是「crazy S.O.B.(中譯：瘋狂的狗娘養的、瘋狂的王八蛋、瘋狂的混蛋、瘋狂的雜種，等等)

拜登在三藩市這個選舉籌款活動上發表簡短講話：「我們有像普京等傢伙這樣的crazy S.O.B.，我們老是要擔心核衝突，可是對人類生存構成威脅是氣候。」

拜登有爆粗前科

拜登過往也有在公眾場合爆粗的前科。20221月，他曾被米高峰意外錄下大罵霍士新聞一名記者「S.O.B.(王八蛋)」。這名記者其後表示，事發後不到1小時，拜登就打電話到他手機道歉，說「朋友，這不是針對你的」。

拜登早前曾在其他場合怒斥普京是「屠夫」、「戰犯」，也表示將就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中猝死一事，將於本周五(23)宣布對俄國實施新一輪制裁，屆時也是俄國侵略烏克蘭滿兩年的前夕。

拜登與眾議員佩洛西周三乘總統直升機飛抵三藩市出席籌款活動。(美聯社) 拜登與眾議員佩洛西周三乘總統直升機飛抵三藩市出席籌款活動。(美聯社) 圖為拜登2021年6月在瑞士日內瓦與普京會面。(資料圖片)

G20外長會議聚焦俄烏戰爭

此外，英國外相卡梅倫周三在巴西里約熱內盧舉行的G20外長閉門會議上表示：「必須讓俄羅斯為侵略行動付出代價。」會上，美國、澳洲、加拿大、德國、意大利、法國和挪威的外長也發表類似的主張。挪威外長艾德對傳媒透露，俄羅斯外長拉夫羅夫以有關烏克蘭事件的「一連串另類事實」，平靜地回應了卡梅倫的言論。卡梅倫也提到納瓦爾尼在獄中猝逝一事。

Ad Block

這次里約G20外長會議聚焦於俄烏戰爭及以巴衝突。艾德強調：「我們必須支持烏克蘭，直到烏克蘭真正成為自由、獨立的主權國家，領土上不再有其他國家的軍隊。」以巴衝突上，會上發言的外長一致認為中東需要「兩國方案」(two-state solution)來解決這場衝突，但對於如何實現則沒有共識。

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖） 抽濕機用法，不宜長開、定期洗濾網等6招技巧快速乾衣（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受