拜登爆粗罵普京crazy S.O.B. 華府周五將宣布對俄新一輪制裁

美國總統拜登周三(21日)在加州一個籌款活動上以粗言大罵俄羅斯總統普京是「crazy S.O.B.」(中譯：瘋狂的狗娘養的、瘋狂的王八蛋、瘋狂的混蛋、瘋狂的雜種，等等)。
拜登在三藩市這個選舉籌款活動上發表簡短講話：「我們有像普京等傢伙這樣的crazy S.O.B.，我們老是要擔心核衝突，可是對人類生存構成威脅是氣候。」
拜登有爆粗前科
拜登過往也有在公眾場合爆粗的前科。2022年1月，他曾被米高峰意外錄下大罵霍士新聞一名記者「S.O.B.(王八蛋)」。這名記者其後表示，事發後不到1小時，拜登就打電話到他手機道歉，說「朋友，這不是針對你的」。
拜登早前曾在其他場合怒斥普京是「屠夫」、「戰犯」，也表示將就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中猝死一事，將於本周五(23日)宣布對俄國實施新一輪制裁，屆時也是俄國侵略烏克蘭滿兩年的前夕。
G20外長會議聚焦俄烏戰爭
此外，英國外相卡梅倫周三在巴西里約熱內盧舉行的G20外長閉門會議上表示：「必須讓俄羅斯為侵略行動付出代價。」會上，美國、澳洲、加拿大、德國、意大利、法國和挪威的外長也發表類似的主張。挪威外長艾德對傳媒透露，俄羅斯外長拉夫羅夫以有關烏克蘭事件的「一連串另類事實」，平靜地回應了卡梅倫的言論。卡梅倫也提到納瓦爾尼在獄中猝逝一事。
這次里約G20外長會議聚焦於俄烏戰爭及以巴衝突。艾德強調：「我們必須支持烏克蘭，直到烏克蘭真正成為自由、獨立的主權國家，領土上不再有其他國家的軍隊。」以巴衝突上，會上發言的外長一致認為中東需要「兩國方案」(two-state solution)來解決這場衝突，但對於如何實現則沒有共識。