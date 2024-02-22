拜登爆粗罵普京crazy S.O.B. 華府周五將宣布對俄新一輪制裁

美國總統拜登周三(21日)在加州一個籌款活動上以粗言大罵俄羅斯總統普京是「crazy S.O.B.」(中譯：瘋狂的狗娘養的、瘋狂的王八蛋、瘋狂的混蛋、瘋狂的雜種，等等)。

拜登在三藩市這個選舉籌款活動上發表簡短講話：「我們有像普京等傢伙這樣的crazy S.O.B.，我們老是要擔心核衝突，可是對人類生存構成威脅是氣候。」

拜登有爆粗前科

拜登過往也有在公眾場合爆粗的前科。2022年1月，他曾被米高峰意外錄下大罵霍士新聞一名記者「S.O.B.(王八蛋)」。這名記者其後表示，事發後不到1小時，拜登就打電話到他手機道歉，說「朋友，這不是針對你的」。