拜登發表國情咨文呼籲向烏克蘭提供援助　稱連任將推動捍衛墮胎權

美國總統拜登到美國國會發表國情咨文，他表示，美國的自由、民主在國內外都受到攻擊，呼籲社會繼續向烏克蘭提供援助；同時，他提到有關大選，稱自己若連任，將推動捍衛墮胎權，又批評前總統特朗普沒有履行最基本責任，指他不可原諒。
美國士兵不會前往烏克蘭
拜登出席國會會議發表國情咨文演說時指出，俄羅斯總統普京會繼續前進，不會於烏克蘭停留，重申烏克蘭要求的是軍事援助及武器，以對抗俄羅斯，而不是美國士兵。他表示，在烏克蘭戰爭中沒有美國士兵，意味美國士兵不會前往烏克蘭。
有關以巴局勢，拜登指，加沙人道援助不應視為次務或談判籌碼，強調華府一直致力推動加沙即時停火。
拜登：積極維護台海和平
在提及有關台海情況，拜登重申，美國一貫立場指出，堅決維持台海和平穩定。他表示，已重振美國與太平洋區域包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係與聯盟，也確保美國最先進技術不能用於中國武器，不得進行交易。
拜登：正為國民建立充滿可能性未來
而在經濟方面，拜登說上任之前，美國遭受最嚴重的疫情大流行及最嚴重經濟危機夾擊，致國內失業率及犯罪率高企，但現時美國復蘇，正為國民建立充滿可能性的未來。
房屋方面，拜登指有關房屋問題，會盡力令大家可以負擔樓價。拜登又表示，若他在11月大選成功連任，將重新推動捍衛墮胎權。
拜登多番批評前總統特朗普
拜登同時批評前總統特朗普，有關呼籲俄羅斯攻打拖欠軍費的北約成員國言論，認為是「令人憤慨、很危險及不可接受」，他強調，美國不會屈服，亦不會向普京低頭。
拜登亦批評特朗普並無履行任何一位總統對美國人民要負上的最基本責任，不可原諒，強調美國不會屈服，亦不會不顧而去，承諾繼續致力於北約及歐洲安全，又指如果美國離開烏克蘭，歐洲將面臨風險。
對於國會山莊遭衝擊事件，形容是當年「最黑暗的日子」，在場很多人都親身經歷，親眼看到涉案的不是愛國者，而是阻止權力和平移交的叛亂份子，但他們失敗了，美國仍然屹立及以民主為先。