拜登發表國情咨文呼籲向烏克蘭提供援助 稱連任將推動捍衛墮胎權

美國總統拜登到美國國會發表國情咨文，他表示，美國的自由、民主在國內外都受到攻擊，呼籲社會繼續向烏克蘭提供援助；同時，他提到有關大選，稱自己若連任，將推動捍衛墮胎權，又批評前總統特朗普沒有履行最基本責任，指他不可原諒。

美國士兵不會前往烏克蘭 拜登出席國會會議發表國情咨文演說時指出，俄羅斯總統普京會繼續前進，不會於烏克蘭停留，重申烏克蘭要求的是軍事援助及武器，以對抗俄羅斯，而不是美國士兵。他表示，在烏克蘭戰爭中沒有美國士兵，意味美國士兵不會前往烏克蘭。 有關以巴局勢，拜登指，加沙人道援助不應視為次務或談判籌碼，強調華府一直致力推動加沙即時停火。 拜登：積極維護台海和平 在提及有關台海情況，拜登重申，美國一貫立場指出，堅決維持台海和平穩定。他表示，已重振美國與太平洋區域包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國的夥伴關係與聯盟，也確保美國最先進技術不能用於中國武器，不得進行交易。