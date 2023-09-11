拜登自爆與李強會面 外交部：簡短交流

中美領導人已有10個月沒有接觸，美國總統拜登旋風式訪問越南24小時，昨日在越南舉行記者會時稱，仍期望與中國國家主席習近平會面，並突然透露出席完二十國集團(G20)峰會離開印度前與中國總理李強會面，兩人談論穩定和「全球南方」發展中國家議題，他形容兩人的對話非對抗性。拜登重申無意阻礙中國經濟增長，但希望中國遵守國際規則。外交部發言人毛寧今日在例行記者會上稱，李強在G20會場與拜登等多國領導人曾簡短交流，並向拜登強調中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流；拜登則表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。

拜登訪越南｜外交部：各國發展雙邊關係不能針對第三方

拜登今日結束越南訪問前，與越南總理范明正會晤，並出席美越商界領袖會議。拜登此行成果包括與越南建立半導體夥伴關係，與越南的外交關係亦提升至最高級，成為全面戰略夥伴，跟中國和俄羅斯看齊。路透社向毛寧提問，「美國總統拜登訪問越南期間稱，鑑於中國可能因面臨經濟挑戰導致能力減弱，他不認為中國會入侵台灣。外交部對此有何回應？美國與越南升級雙邊關係並簽署了關於半導體、礦產的合作協議，中方對此有何評論？」毛寧回答，「關於你的第一個問題，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政。解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。」

關於第二個問題，毛寧說：「越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越外交優先方向，也是越對外交往的頭等優先。中方認為，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。我們要求美方處理與亞洲國家的關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。」