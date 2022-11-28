拜登親親孩子隔窗踎低自拍 遭網民嘲拍出靈異照(有片)

美國總統拜登上周末與家人到麻省南塔克特島(Nantucket)歡度感恩節假期，逛街期間看見一群孩子在食店隔著玻璃窗熱情歡呼，他便親切地蹲在窗前與孩子們自拍，未料竟拍出一張奇怪的照片……
《紐約郵報》報道，他戴著鴨舌帽、太陽眼鏡的拜登喝著飲料，在街上閒逛時，突然聽到小孩們從一間果汁店裡傳出的歡呼尖叫聲。他頓時嚇了一跳，但還是停下腳步，再走到窗前，彎下腰、拿掉太陽眼鏡，跟孩子們互動。
網民有彈有讚
Twitter另有片段可見，約有10名小孩在室內，他們全擠在窗前，最前面的兩名女孩見拜登在窗前即激動喊叫「要自拍」，結果就拍下合照。可是，在室外的拜登因玻璃反射光線，樣子顯得詭異。
有網民直指拜登站在窗外蹲下身，「很像偷窺狂」，有人調侃「照片怎麼很像恐怖片，誰來救救那些孩子」。但另一派的網民卻大讚拜登「親民」、「這就是領袖魅力，孩子是這樣興奮、可愛和開心」。有人指「總統停下來給孩子們一個微笑，是真總統會做的事」、「反觀特朗普絕對不會這樣做」。
Some kids inside the Lemon Press restaurant on Main Street started yelling to President Biden as he walked past them… @POTUS #nantucket pic.twitter.com/75iQwz8Bt1— Nantucket Current (@ACKCurrent) November 26, 2022