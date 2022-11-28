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國際
2022-11-28 20:02:17

拜登親親孩子隔窗踎低自拍 遭網民嘲拍出靈異照(有片)

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有網民嘲笑這張拜登與女孩的自拍照「詭異」。(互聯網)

有網民嘲笑這張拜登與女孩的自拍照「詭異」。(互聯網)

美國總統拜登上周末與家人到麻省南塔克特島(Nantucket)歡度感恩節假期，逛街期間看見一群孩子在食店隔著玻璃窗熱情歡呼，他便親切地蹲在窗前與孩子們自拍，未料竟拍出一張奇怪的照片……

《紐約郵報》報道，他戴著鴨舌帽、太陽眼鏡的拜登喝著飲料，在街上閒逛時，突然聽到小孩們從一間果汁店裡傳出的歡呼尖叫聲。他頓時嚇了一跳，但還是停下腳步，再走到窗前，彎下腰、拿掉太陽眼鏡，跟孩子們互動。

拜登聽到小孩在店裡歡呼尖叫，便走到窗前，蹲下身與女孩自拍。(互聯網)

拜登聽到小孩在店裡歡呼尖叫，便走到窗前，蹲下身與女孩自拍。(互聯網)

網民有彈有讚

Twitter另有片段可見，約有10名小孩在室內，他們全擠在窗前，最前面的兩名女孩見拜登在窗前即激動喊叫「要自拍」，結果就拍下合照。可是，在室外的拜登因玻璃反射光線，樣子顯得詭異。

有網民直指拜登站在窗外蹲下身，「很像偷窺狂」，有人調侃「照片怎麼很像恐怖片，誰來救救那些孩子」。但另一派的網民卻大讚拜登「親民」、「這就是領袖魅力，孩子是這樣興奮、可愛和開心」。有人指「總統停下來給孩子們一個微笑，是真總統會做的事」、「反觀特朗普絕對不會這樣做」。

小孩見到拜登都很雀躍，紛紛舉機拍攝。(互聯網)

小孩見到拜登都很雀躍，紛紛舉機拍攝。(互聯網)

另一張自拍照。(互聯網)

另一張自拍照。(互聯網)

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