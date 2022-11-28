拜登親親孩子隔窗踎低自拍 遭網民嘲拍出靈異照(有片)

美國總統拜登上周末與家人到麻省南塔克特島(Nantucket)歡度感恩節假期，逛街期間看見一群孩子在食店隔著玻璃窗熱情歡呼，他便親切地蹲在窗前與孩子們自拍，未料竟拍出一張奇怪的照片……

《紐約郵報》報道，他戴著鴨舌帽、太陽眼鏡的拜登喝著飲料，在街上閒逛時，突然聽到小孩們從一間果汁店裡傳出的歡呼尖叫聲。他頓時嚇了一跳，但還是停下腳步，再走到窗前，彎下腰、拿掉太陽眼鏡，跟孩子們互動。