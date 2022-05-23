拜登訪日推印太經濟框架　王毅：煽動對抗必然失敗

美國總統拜登展開在日本的首日訪問行程，他先拜訪日皇德仁，之後與日本首相岸田文雄舉行首次面對面的雙邊峰會。拜登指，美日同盟是印太地區和平和繁榮的基石，重申華府對日本防衛的承諾，並讚揚日本在俄羅斯出兵烏克蘭一事上，捍衛烏克蘭的民主價值。拜登又提到，今日稍後正式啟動的「印太經濟框架」，可以為區內帶來實質的利益。

岸田文雄： 日本反對任何單方面武力改變現狀企圖

岸田文雄就重申日本反對任何單方面以武力改變現狀的企圖，並批評俄羅斯入侵烏克蘭，削弱全球秩序的基礎，會與拜登一同強硬應對。

拜登稍後會主持印太經濟框架啟動峰會，明日出席美日印澳「四方安全對話」。有日本傳媒報道，鑑於俄羅斯攻打烏克蘭，美日首腦將確認不容許在東亞憑實力改變現狀的方針，又考慮到中國在西太平洋擴大軍事力量，將力圖強化美國以核武器和常規戰力參與日本防衛的延伸威懾，岸田文雄會向拜登，表達增強日本防衛力的想法，預計美日將再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性。