拜登訪日推印太經濟框架　王毅：煽動對抗必然失敗

美國總統拜登展開在日本的首日訪問行程，他先拜訪日皇德仁，之後與日本首相岸田文雄舉行首次面對面的雙邊峰會。拜登指，美日同盟是印太地區和平和繁榮的基石，重申華府對日本防衛的承諾，並讚揚日本在俄羅斯出兵烏克蘭一事上，捍衛烏克蘭的民主價值。拜登又提到，今日稍後正式啟動的「印太經濟框架」，可以為區內帶來實質的利益。
岸田文雄：日本反對任何單方面武力改變現狀企圖
岸田文雄就重申日本反對任何單方面以武力改變現狀的企圖，並批評俄羅斯入侵烏克蘭，削弱全球秩序的基礎，會與拜登一同強硬應對。
拜登稍後會主持印太經濟框架啟動峰會，明日出席美日印澳「四方安全對話」。有日本傳媒報道，鑑於俄羅斯攻打烏克蘭，美日首腦將確認不容許在東亞憑實力改變現狀的方針，又考慮到中國在西太平洋擴大軍事力量，將力圖強化美國以核武器和常規戰力參與日本防衛的延伸威懾，岸田文雄會向拜登，表達增強日本防衛力的想法，預計美日將再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性。
王毅：冷戰劇本絕不能在亞洲重演
另一方面，巴基斯坦新任外長比拉瓦爾訪華，與中國國務委員兼外長王毅會面，雙方在會談後公布達成了5項重要共識，包括兩國關係堅如磐石，將堅定支持彼此核心利益和重大關切，不斷深化戰略溝通與務實合作；又一致認為任何針對中國在巴公民的恐襲都不可接受，任何破壞中巴友好的卑劣圖謀都不會得逞；又指亞洲和平穩定與合作發展的良好局面值得倍加珍惜，呼籲各方堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，反對冷戰思維、零和博弈、陣營對抗。
王毅在記者會上表示，美國力推的印太戰略，本質上是製造分裂、煽動對抗，強調不管甚麼包裝，最終必然失敗。他又指，早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。