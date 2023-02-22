拜登訪烏克蘭期間俄試射洲際導彈 普京翌日宣布暫停核武協議

美國總統拜登周一突訪烏克蘭基輔，美國有線新聞網絡(CNN)引兩名官員稱，俄羅斯在拜登逗留烏克蘭期間試射一枚洲際彈道導彈，但似乎試射失敗。其中一名美官員表示，俄方事前通知美國稱在避免衝突地區發射。另一人說，有關試射並未對美國構成威脅，美國也未視為反常或局勢升級。報道指俄試射的是號稱世界最強、可攜多個核彈頭的「薩爾馬特」(SARMAT)導彈，西方稱其為「撒旦2」。該導彈過去曾成功試射，但俄羅斯總統普京昨日發表國情咨文時並未提及，從而推論周一的試射失敗。

普京在國情咨文中亦宣布，暫停參與同美國簽署的《新削減戰略武器條約》(New Start)，該條約是美俄剩下最後一條核武協議，以限制兩國擁有的核彈頭數量，於2021年延長5年。普京指華府部分人考慮恢復核試，他被逼暫停該協議；如果美國核試，俄羅斯也會這樣做。