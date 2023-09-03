拜登赴佛州視察颶風伊達利亞災情　共和黨州長德桑提斯拒會面

記者彭巧蓁／綜合報道
颶風伊達利亞（Idalia）重創佛羅里達州，美國總統拜登當地時間2日前往勘災，但州長同時也是共和黨總統初選候選人德桑提斯（Ron DeSantis）缺席，他拒絕加入拜登的行列，因為他認為可能會阻礙救災工作。
拜登在視察時表示：「正如我告訴你們的州長，如果佛州需要任何東西，我將準備動員支援，我今天來就是想要告訴佛州居民，你的國家會支持你，我們會和你在一起，直到救災任務完成。」
「看到聯邦政府重視我們是很重要的」
當被問及德桑提斯缺席一事時，拜登表示，他並不感到失望，同時對該州兩名共和黨美國參議員之一史考特（Rick Scott）的出席表示歡迎。另外，利夫奧克市（Live Oak）市長戴維斯（Frank Davis）也感謝拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）的到來並表示「看到聯邦政府重視我們是很重要的」。
儘管拜登和德桑提斯在最初時都表示，幫助受災者是超越黨派分歧的重要任務。但隨時間過去，德桑提斯開始暗示總統前往勘災可能將使災後復原工作變得更加複雜。1日，在拜登表示他將到佛州勘災並與德桑提斯會面幾個小時後，州長辦公室發表聲明稱沒有這方面的計劃，德桑提斯表示當天他另有行程。
曾有候選人擁抱奧巴馬被批
而德桑提斯的顧慮並不是沒有原因的。另一位共和黨總統候選人、前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）因為在2012年桑迪颶風時，擁抱了當時前往勘災的時任總統奧巴馬（Barack Obama），而受到共和黨內部的嚴重批評，甚至到現在這件事都還有人拿來攻擊克里斯蒂。
另一方面，拜登政府才因夏威夷野火被輿論砲轟，重創民主黨支持度，因此此次的佛州勘災對拜登來說也格外慎重小心，就是不想再重蹈覆轍。
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