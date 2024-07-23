拜登退選｜佩洛西表態支持賀錦麗出選　民主黨一日籌逾6.3億元

美國總統拜登突放棄連任，並表態支持由副總統賀錦麗(Kamala Harris)出選總統。民主黨重量級人物、眾議院前議長佩洛西(Nancy Pelosi)終打破沉默表態支持賀錦麗參加總統選舉，民主黨金主之一索羅斯亦表明支持。根據對已表態人士的統計，賀錦麗目前獲得大約四分之一黨代表的支持。自拜登退選以來，民主黨網絡籌款平台周日收到超過8,100萬美元(約6.3億港元)捐款，創下2020年大選以來新高。

佩洛西在拜登宣布放棄爭取連任第二天發表聲明，在社交平台X上發文，表態支持由副總統哈里斯接替拜登成為11月選舉民主黨總統候選人。至於前總統奧巴馬則仍然沒有表態。賀錦麗22日到特拉華州的競選總部視察，首度發表競選講話，她批評對手共和黨總統候選人特朗普貶低女性、敲詐消費者、違反遊戲規則，一旦當選會令國家倒退。賀錦麗指，將在應對氣候變化、降低能源開支及提振經濟方面的工作，形容今次的選舉關乎國家未來，相信只要齊心合力，一定會取得勝利。拜登亦透過電話擴音器加入，是他退選後首次發表講話，指民主黨的使命並沒有改變，呼籲競選團隊全力支持賀錦麗，亦指他會協助賀錦麗競選，他又指自己退選的決定或令競選團隊難以接受，但相信決定是正確。