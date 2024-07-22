拜登退選｜克林頓夫婦等表明支持賀錦麗　奧巴馬及佩洛西尚未表態

81歲的美國總統拜登在連日承受所屬民主黨人促請退選的壓力下終於決定退選，並指支持副總統賀錦麗出選總統。賀錦麗誓言要贏得黨內提名，盡一切努力團結民主黨和國家，以打敗特朗普。克林頓夫婦和多名民主黨人表態支持賀錦麗代表民主黨出選總統，至於巴馬及佩洛西則尚未表態。

賀錦麗對得到拜登的支持感到很榮幸，誓言要贏得黨內提名，並會盡一切努力團結民主黨和國家，以打敗特朗普。她形容拜登退選的決定貫徹他公職生涯中所做的事情，就是將美國人民和國家置於一切之上，形容是無私和愛國的行為。有報道指，賀錦麗開始馬不停蹄打電話給民主黨籍的主要官員、國會議員及州長，爭取他們支持。克林頓夫婦共同發表聲明，表示他們很榮幸與拜登一起支持賀錦麗成為民主黨總統候選人，他們會盡一切努力支持賀錦麗。並指，沒有任何事情比特朗普再出任總統所帶來的威脅更讓美國感到擔憂，因為特朗普在第一天就承諾要成為獨裁者。