拜登退選｜克林頓夫婦等表明支持賀錦麗　奧巴馬及佩洛西尚未表態

81歲的美國總統拜登在連日承受所屬民主黨人促請退選的壓力下終於決定退選，並指支持副總統賀錦麗出選總統。賀錦麗誓言要贏得黨內提名，盡一切努力團結民主黨和國家，以打敗特朗普。克林頓夫婦和多名民主黨人表態支持賀錦麗代表民主黨出選總統，至於巴馬及佩洛西則尚未表態。
賀錦麗對得到拜登的支持感到很榮幸，誓言要贏得黨內提名，並會盡一切努力團結民主黨和國家，以打敗特朗普。她形容拜登退選的決定貫徹他公職生涯中所做的事情，就是將美國人民和國家置於一切之上，形容是無私和愛國的行為。有報道指，賀錦麗開始馬不停蹄打電話給民主黨籍的主要官員、國會議員及州長，爭取他們支持。克林頓夫婦共同發表聲明，表示他們很榮幸與拜登一起支持賀錦麗成為民主黨總統候選人，他們會盡一切努力支持賀錦麗。並指，沒有任何事情比特朗普再出任總統所帶來的威脅更讓美國感到擔憂，因為特朗普在第一天就承諾要成為獨裁者。
據指佩洛西認為要經過公開競爭選出候選人
美國前總統奧巴馬在拜登宣布退選後所發的聲明中讚揚拜登，並指有信心黨的領導人將能夠創造一個程序，從中選出一位傑出的提名人。至於美國前眾議院議長、資深民主黨人佩洛西亦在聲明中讚揚拜登，與奧巴馬均沒有表態支持賀錦麗接替拜登出選總統。美國政治新聞網「Politico」於上周五(19日)引述消息人士指，佩洛西提出，需要經過公開競爭選出候選人。
賀錦麗要名正言順成為候選人，仍須通過黨內程序。據報民主黨內高層舉行網上會議，要求黨內代表支持賀錦麗。美國民主黨下月19日將在芝加哥舉行全國代表大會，如今他宣布退選，根據民主黨規則，所有有意參選的人，需要爭取黨內多個州代表至少300個簽名支持，成為黨內候選人，然後交由全國3,949名個人代表，及747名超級代表決定。獲得2,349票的參選人將贏得初選，再交全國代表大會正式提名。