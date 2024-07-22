拜登退選｜德英等多國領袖向拜登致意　感謝其任內貢獻

81歲的美國總統拜登在連日承受所屬民主黨人促請退選的壓力下終於決定退選，並指支持副總統賀錦麗出選總統。多國領袖讚揚及支持拜登的決定，並感謝其任內貢獻。 德國總理朔爾茨指拜登為美國、歐洲和全世界作出很多成就，表示多得拜登令跨大西洋緊密合作、北約(NATO)強大，指美國對德國是良好和可靠夥伴，稱尊重其退選決定。英國新任首相施紀賢(Keir Starmer)稱尊重拜登退選決定，期待餘下數個月跟對方合作。澳洲總理阿爾巴內塞讚揚拜登的領導和持續服務，指美澳聯盟從未如此強大，致力維護共同的民主價值、國際安全、經濟繁榮。愛爾蘭總理哈里斯(Simon Harris)讚揚，全球經歷新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等，拜登展現全球領導力，哈里斯代表愛爾蘭人民及政府致以感謝。

加拿大總理杜魯多形容拜登偉大 加拿大總理杜魯多讚揚形容拜登偉大，做事是出於對美國的愛，是加拿大人的夥伴及真正朋友。澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)指，澳美聯盟從未如此強大，兩國為現今及將來世代的民主價值、國際安全、經濟繁榮及氣候行動，作出共同承諾。挪威首相斯特勒(Jonas Gahr Stoere)稱尊重拜登的決定，指對方過去數十年直是美國最著名的政治家之一，也是一位實施了多項重要改革的總統。以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)感謝拜登在數十年的職業生涯中對以色列人民的友誼和堅定支持，是兩國人民牢不可破的紐帶象徵。