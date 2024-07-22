拜登退選｜拜登周六轉念退選 白宮高級顧問比公眾早1分鐘得知決定 舒默勸退成關鍵？

拜登於美東時間周日下午1時46分宣布退選，美聯社報道，白宮及其競選團隊高級顧問僅比公眾早1分鐘得知這決定。 報道指，做決定前，拜登都全力投入選戰，無意退選，其競選陣營還在計劃競選經費籌募大會和其他活動，並安排接下來幾周的訪問行程。但拜登堅持參選的同時，也默默反思過去數周的「災難」、3年來的執政和他長達半世紀的從政生涯。 拜登退選｜確診隔離在家 安靜做決定 拜登現再次確診感染新冠病毒，在特拉華州家中隔離休養，身邊環繞著一些最親密的幕僚，包括策略長Mike Donilon、總統顧問Steve Ricchetti、白宮副幕僚長Annie Tomasini以及和吉爾的資深顧問Anthony Bernal。最終，他獨個兒安靜地做出決定，當他與跟隨他數十年的一小群人討論時，第一夫人吉爾陪伴在旁。

民主黨參議員孔斯(Chris Coons)是拜登在國會中最緊密的盟友之一，兩人周日談過話。孔斯對美聯社表示：「這定是他(拜登)做過最艱難的決定之一……我知道他想繼續奮戰下去，證明他能再次擊敗特朗普，但他聽到愈來愈多意見，我想他在斟酌怎麼做才是對國家最好。」 拜登退選｜拜登周日與賀錦麗數度談話 拜登直到上周六(20日)晚才決定退選，並著手寫信給全國人民，至周日他與副總統賀錦麗數度談話，並表示支持她來接棒。他也通知白宮幕僚長Jeff Zients和競選團隊女主席Jen O'Malley Dillon。拜登競選團隊和白宮的一小群資深顧問被召集於下午1時45分開會，以傳達拜登的退選決定，1分鐘後，團隊就透過社交媒體宣布退選消息。

拜登退選｜奧巴馬有份逼宮 拜登憤怒 81歲的拜登於上月底首場總統大選辯論爆出的「災難」，選民早已擔心他年事已高，加上近日因確診要暫停競選活動，與此同時，特朗普遇刺後聲勢大漲，讓他的勝算愈來愈渺茫，民主黨內「逼宮」聲浪沸揚。 拜登在公開場合和私下都致力繼續參選，民主黨人的公開質疑讓他沮喪，但更令他憤怒的是前總統奧巴馬和前眾議院議長佩洛西放話，要他退選。 拜登退選｜舒默與拜登幕僚開會 早於特朗普遇刺前，參議院多數黨領袖舒默邀請拜登的高層幕僚於本月11日開會討論黨內的擔憂，但會議並不順利，參議員們表達憂慮，幾乎沒人對拜登有信心。舒默會後還煩惱這些意見未能傳達給拜登，他致電給眾院民主黨領袖Hakeem Jeffries、佩洛西和奧巴馬，並決定要和拜登見一面。

舒默本月13日會見拜登時，談到他的政治成果、國家未來和總統候選人對國會選舉的影響，而國會選舉結果又可能影響到聯邦最高法院。當天，特朗普在賓夕法尼亞州的造勢大會上遇刺受傷。 拜登退選｜舒默勸退拜登 知情人士指，舒默對拜登說他不期望拜登立即做決定，但希望他考慮這次談話內容，拜登回答「我需要多一周時間」。《紐約時報》指，舒默當日與拜登會面35分鐘，當面傳達一些最露骨的內容。舒默告訴拜登，大多數國會議員已準備「翻過拜登這頁」，並敦促他考慮三件事：堅決不退選將損及個人政治遺產、國家的未來以及民主黨於11月恐會慘敗。