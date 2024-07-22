拜登退選｜民主黨誰來上陣？黨代表大會關鍵何在？競選資金能否轉移？一文睇清後續發展

拜登周日宣布不角逐連任，並表態支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒競選總統。民主黨黨主席哈里遜(Jaime Harrison)發表聲明說，黨內人士將在未來幾天採取透明有序的程序，選出能在11月擊敗共和黨候選人特朗普的人選。 路透社等媒體彙整拜登退選帶來的影響，以及簡述賀錦麗潛在的競爭對手等後續發展。 拜登退選｜今後局勢發展如何？ 拜登在過去幾個月透過贏得美國各州和屬地的初選，獲得近4,000張民主黨代表票。黨代表會在8月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會上，投票支持拜登成為總統候選人，但這些規則並不具約束性，也無法強迫他們必定要投票給拜登。黨代表可以按他們的意願投票，這意味他們可以把票投給別人。拜登退選，基本上是「釋出」了他的黨代表票，這可能會在其他民主黨人引發提名爭奪戰。

拜登退選｜民主黨如何選出總統候選人？ 有意爭取黨內提名的各民主黨重量級人馬，可能會面臨一場混戰。根據美國選舉資訊網站Ballotpedia的資料，2024年民主黨全國黨代表票總數為4,672張。若要獲得提名，參選人必須獲得大多數票，也就是說，得票數要超過其他所有人票數的總和。獲拜登支持的賀錦麗必須取得至少1,969張黨代表票才能勝出。 若沒有人獲得大多數票，便會召開「協調大會」(Brokered Convention)，即「黨代表再投票大會」，由黨代表與黨內領袖協商推舉參選人，黨代表可自由投票。

可能需要數輪投票，才有人能獲得大多數票，成為民主黨總統候選人。民主黨上次出現協調大會是在1952年。

拜登退選｜誰來接替拜登？ 賀錦麗是頭號競爭者，但她也有自己的問題，例如擔任副總統的開局不利以及民調支持度欠佳等。根據美國憲法，如果總統過世或喪失履行總統權力和責任的能力，將由副總統繼任，但這並不影響政黨選擇提名人的程序。 其他被點名的競爭者包括加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)、密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)和伊利諾伊州州長普里茨克(J.B. Pritzker)。但惠特默曾表示支持賀錦麗。

拜登退選｜獨立候選人能與特朗普拗手瓜嗎？ 拜登退選後，會否出現一個強而有力的獨立候選人？到目前為止，還沒有獨立候選人對美國佔主導地位的兩黨制度構成威脅。1992年，德州億萬富豪佩羅(Ross Perot)無黨籍身份參選，贏得近19%的普選票。但最終，由於美國選舉制度的運作方式，他沒有拿下任何一張決定最終獲勝者的選舉人票。 拜登退選｜拜登的競選資金將如何處置？ 截至5月底，拜登與賀錦麗競選團隊的銀行帳戶中有9,100萬美元(約7.1億港元)。因賀錦麗仍在競選文件上，許多專家認為，如果她參選，這筆錢可能會轉給她。但對於拜登是否需要先被正式提名為民主黨候選人，然後才能把資金轉移給賀錦麗，存在一些爭議。