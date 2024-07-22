拜登退選｜特朗普批拜登不適任總統　共和黨呼籲下台

美國總統拜登宣布不再爭取連任，力挺副總統賀錦麗代表民主黨出戰總統大選，並專注餘下任期的總統職責。共和黨總統候選人特朗普發表，批評拜登不適合擔任總統，多位共和黨議員更直接要求拜登下台。

美國前總統特朗普在總統拜登宣布退選幾分鐘後，接受有線電視新聞網(CNN)的電話訪問，他批評拜登是美國歷史上最差的總統，他又認為副總統賀錦麗將會是比拜登更容易被擊敗的對手。特朗普其後再於旗下社交平台Truth Social發文表示：「奸詐拜登不適合競選總統，自然也不適合擔任總統，他從來都不適合。」特朗普批評拜登「透過謊言、假新聞和躲在地下室，才得以成為總統。」並指拜登身邊的醫生和媒體都知道他不適合當總統，特朗普又指：「我們因他的總統任期而遭受巨大損失，但我們很快就會彌補他造成的損害。讓美國再次強大！」