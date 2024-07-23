拜登退選｜美媒：賀錦麗得票逾2200已過門檻 8月7日前可望獲民主黨提名

拜登退選後，民主黨將由3,949名黨代表投票決定總統提名人，賀錦麗至少要取得1,976票的過半數才能通過提名門檻。若第一輪投票未能取得足夠票數，749名超級黨代表將可加入投票，直到有參選人獲得過半數票為止。

美國總統拜登周日(21日)宣布放棄角逐連任，呼籲支持副總統賀錦麗參選。美媒統計，截至美東時間周一晚上10時，表態支持賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻。民主黨表示，計劃在8月7日前以網上投票方式確定提名人。

民主黨規則委員會周二(23日)將開會決定網上投票日期，最早8月1日完成投票、最遲8月7日完成提名程序。有意參選者必須先獲至少300張黨代表票支持，其中來自同州份的黨代表票不能超過50張，並向民主黨提出參選聲明。民主黨全代會主席哈里遜(Jaime Harrison)表示，除了賀錦麗，暫沒有其他人表明參選。副總統參選人由總統提名人決定，可能在8月7日前宣布。

拜登退選｜賀錦麗：像坐過山車

賀錦麗的多名潛在對手、全美50州民主黨分部主席以及重量級人物、前眾議院議長佩洛西，均表態支持她。獲拜登交棒後，賀錦麗隨即展開競選活動，周一前往特拉華州的競選總部跟工作人員見面。她形容過去數周像坐過山車，強調面對未來逾百日的選戰，對團隊充滿信心。她說：「我對得到拜登的支持深感榮幸，這是我願意站出來，爭取提名並取勝的原因。」

民主黨全國代表大會將在8月19日至22日舉行，屆時獲得足夠票數的正副總統參選人將正式接受黨內提名，並發表演說。