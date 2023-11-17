拜登送驚喜 手機存習近平38年前訪三藩市舊照

習拜會在美國三藩市斐洛里莊園舉行，國家主席習近平與美國總統拜登見面約4小時，包括約兩個半小時的會談，從兩人互動來看，會議氣氛良好。中國外交部部長助理兼發言人華春瑩在社交網上載了會面期間的小插曲，拜登向習近平送上「驚喜」，拿出手機向習近平展示了一張照片，問他認不認出這位年輕人是誰，習近平看了也不禁笑起來，那是他38年前到訪三藩市時，在金門橋前留影。內地官媒認為，是次會面可見美方精心安排，傳遞積極的訊息。

華春瑩以英語社交平台「X」貼文稱，拜登指著其手機內一幅以金門橋(Golden Gate)為背景的照片，問習近平「你認識這位年輕人嗎？」習近平回答：「認識啊，這是我38年前。」新華社稱，拜登繼而說：「你一點都沒變！」現場頓時響起一陣歡笑聲。有關帖文成網上焦點，有人留言稱，「我希望中美關係將會改善。」另有說：「希望世界和平。」那張照片是習近平1985年首次訪美時拍攝，當時31歲的他以河北正定縣委書記身份到訪，除了三藩市，他亦有到到艾奧瓦州小鎮馬斯卡廷考察農業，並與居民合照。習近平周三晚出席當地友好團體所設、與美國商界見面的晚宴中，也提及當年首次訪美由三藩市開始，是他對美國的第一印象。他今天仍留有在金門橋前所攝的照片。他又稱，至今仍記得在艾奧瓦住宿的地址，那是他首次面對面接觸美國人。

拜登大讚習近平國產座駕「beautiful」

至於與拜登在斐洛里莊園的會面，兩人結束午餐工作會議後於莊園內散步，當被記者問及會談進度時，拜登豎起大拇指回應，示意「很好」。根據《央視》的畫面，習拜會正式結束後，拜登親自送習近平離開，見到習近平的「紅旗」專車時感十分有興趣，大讚「Beautiful vehicle (好美的車) ！」習近平笑著回答：「這是紅旗車，我們國產的。」習近平示意中方保安人員打開車門，拜登把頭探到專車內視察，並表示：「這就像我們的凱迪拉克啊！」之後兩人握手互相道別。

內媒：精心安排傳遞積極訊息

《環球時報》稱，今次中美元首會晤有多個細節安排十分值得關注，傳遞出積極且意味深長的訊息。首先會面地點非在APEC峰會會場附近，斐洛里莊園嚴格來說甚至不在三藩市，而是屬於加州另一個城市伍德賽德。這反映習拜會非「附屬」APEC的會談，是獨立且非常重要的元首會晤。另外，會面是在APEC領導人非正式會議正式開幕前舉行，可向該會議本身、深受地緣動盪衝擊的世界，以及復甦乏力的全球經濟傳遞出積極的訊息。第三個細節是兩國領導人走進會場前握手合影時，有紅氈、兩國國旗，還有美方海軍陸戰隊的儀仗隊，而在握手時，拜登面帶微笑。可以看出歡迎環節雖然簡短，但是被精心安排的。最後在工作會議上，出席的美方官員反映了是次會談議題的廣泛和全面，當中包括國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多、國家安全顧問沙利文、氣候特使克里，以及國家安全委員會印太事務協調員並已經被提名為常務副國務卿的坎貝爾。這個陣容覆蓋到了包括外交、經貿、安全和氣候等各個領域。