拜登隨口噏舅父戰時被食人族吃掉　官方紀錄查無此事

美國總統拜登最近又語出驚人！17日他出席一場活動時驚爆，二戰時他的舅父在新畿內亞上空駕駛軍機，結果遭當地食人族擊落後吃下肚，讓現場群眾驚呼連連，但隨即被美國國防部否認。

據CNN與《紐約郵報》（New York Post）等媒體報道，拜登17日發表演說時，提起了自己的舅父芬尼根（Ambrose Finnegan）是陸軍航空兵，二戰時自願駕駛軍機，在新畿內亞上空偵查。

沒有駕駛過這架軍機

拜登表示：「他是在當時一個有很多食人族部落的地區被擊落的，他們（美國軍方）並沒有找到他的屍體，但當我去了那裏之後，政府又去了，他們檢查並發現飛機的一些零件。」

拜登言談中不斷暗示，舅父可能遭食人族給吃下肚，但他的說法顯然與美國國防部紀錄不同。因為從美國國家檔案館失蹤軍機報告中可以看到，芬尼根當時雖然被列為第二中尉，但卻是一名搭乘軍機的「信使」（courier），本身沒有駕駛過這架軍機，而是一名乘客，軍機也未「被擊落」。