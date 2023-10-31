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國際
2023-10-31 23:00:14

拜登首簽行政命令監管AI發展 防危害國安公眾安全

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AI人工智能

AI人工智能｜拜登在賀錦麗陪同下，簽署行政命令監管人工智能發展。(美聯社)

生成式人工智能(AI)技術發展近年突飛猛進，人類科技雖大幅進步，卻引起安全隱患，例如導致詐騙案愈趨猖狂難防。美國加快步伐監管AI發展，總統拜登周一簽署首項涉及AI的行政命令，按照《國防生產法》(Defense Production Act)，新研發的AI系統若對美國國家安全、經濟、公眾健康或安全構成風險，其研發商須在向公眾發布前，與美國政府分享其安全測試結果。

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AI人工智能｜加「水印」識別AI軟件生成定出自人類

英國周三至周四召開AI全球峰會，美國副總統賀錦麗代表美國政府出席。拜登在峰會前夕簽署有關行政命令，以顯示美國對AI監管的決心，命令包括指示政府部門機構制定安全測試標準，以處理AI可能造成的化學、生物、輻射、核子和網絡安全等威脅。拜登指AI帶來巨大機遇，但也帶來危險，要在發展AI與國家安全和保護消費者權益之間取得平衡；在AI研發取得成功的同時，也要避免風險，「我們需要監管此技術」。他舉例說，若落在錯誤的一方，AI可讓黑客更容易利用軟件的漏洞，並破壞社會。

白宮表示，按照該命令，商務部將為內容驗證和「水印」建立指引，以識別有關項目是否由AI軟件生成。此外，知識產權監管機構及聯邦執法機關也須處理AI系統「訓練」時使用版權作品的問題。之前有作家和視覺藝術家入稟指控科技公司盜用他們作品，以訓練生成式AI系統；科技公司則辯稱，在美國版權法合理原則下，他們可使用有關內容。

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AI人工智能｜聊天機械人ChatGPT如真人交談顛覆業界。(資料圖片)

AI人工智能｜監管AI發展   業界反應不一

科技和AI風險投資公司Tusk Ventures行政總裁Bradley Tusk歡迎新行政命令，但科技公司並不會願意與政府分享專利數據，擔心競爭對手會取得。他指出，若沒有實質的強制執行機制，而該命令似乎亦沒有，有關監管構思雖很好，但實行卻有困難。科技界全國貿易協會NetChoice認為，拜登政府的行政命令只會窒礙新公司和競爭者進入市場，也擴大政府干預權力。

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