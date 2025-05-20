拜登驚爆患前列腺癌擴散至骨

美國前總統拜登驚爆患惡性前列腺癌，並已擴散至骨骼。82歲的拜登去年大選遭質疑認知能力衰退而中途退選，其辦公室周日稱，他上周五確診患上前列腺癌，而其所患的前列腺癌對荷爾蒙敏感，拜登與家人正審視醫生的治療建議。有醫生指，拜登癌症已轉移其他部位不能根治，但其前列腺癌以荷爾蒙作為「養分」，只要將腫瘤與荷爾蒙阻隔，患者有望存活4或5年。拜登昨早在社交網發文稱「所有人都有機會患癌」，並多謝各界關心。
拜登因出現泌尿徵狀檢查並發現前列腺有瘤，繼而確診癌症。前列腺癌以格里森評分(Gleason score)劃分程度，從6至10分，8至10分屬更侵略性，而拜登屬9分。有麻省醫生指，阻截荷爾蒙治療近年得出的結果有改善，轉移前列腺癌患者可存活4或5年；大部分人在此情況會接受藥物治療，並不建議做手術或放射治療(俗稱電療)。也有醫生指患者可存活至10年或更久。
唐納德質疑任內隱瞞病情遭炮轟
政界人士紛送上祝福，前對手總統特朗普發文祝拜登早日康復。特朗普長子唐納德先發文祝拜登快速復原，但其後卻質疑他任總統時隱瞞，指其教育博士妻子吉爾為何察覺不到丈夫患第五期癌症。網民紛紛炮轟唐納德噁心，又指拜登患的是第四期。本港泌尿外科專科醫生楊協和稱，初期的前列腺癌或沒有病徵，但年過50歲男性透過定期抽血檢查前列腺癌指數(PSA)，應可在初期發現。