拜登驚爆患前列腺癌擴散至骨

美國前總統拜登驚爆患惡性前列腺癌，並已擴散至骨骼。82歲的拜登去年大選遭質疑認知能力衰退而中途退選，其辦公室周日稱，他上周五確診患上前列腺癌，而其所患的前列腺癌對荷爾蒙敏感，拜登與家人正審視醫生的治療建議。有醫生指，拜登癌症已轉移其他部位不能根治，但其前列腺癌以荷爾蒙作為「養分」，只要將腫瘤與荷爾蒙阻隔，患者有望存活4或5年。拜登昨早在社交網發文稱「所有人都有機會患癌」，並多謝各界關心。

拜登因出現泌尿徵狀檢查並發現前列腺有瘤，繼而確診癌症。前列腺癌以格里森評分(Gleason score)劃分程度，從6至10分，8至10分屬更侵略性，而拜登屬9分。有麻省醫生指，阻截荷爾蒙治療近年得出的結果有改善，轉移前列腺癌患者可存活4或5年；大部分人在此情況會接受藥物治療，並不建議做手術或放射治療(俗稱電療)。也有醫生指患者可存活至10年或更久。

