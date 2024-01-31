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國際
2024-01-31 11:15:00

拜登：已決定如何回應美軍基地遇襲　親伊朗組織宣布停止襲擊美軍

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拜登：已決定如何回應美軍基地遇襲，親伊朗組織宣布停止襲擊美軍。(AP)

拜登：已決定如何回應美軍基地遇襲，親伊朗組織宣布停止襲擊美軍。(AP)

美軍在約旦的基地日前遇襲，造成340多人受傷；美國總統拜登表示，已決定如何回應襲擊，但他未有詳細說明，他又強調，無意擴大中東戰事。被指可能與事件有關的親伊朗的伊拉克武裝組織「卡塔布真主黨」(Kata'ib Hezbollah)宣布，停止針對美軍的所有軍事行動，避免令伊拉克政府難堪，但會繼續用其他方法保護加沙民眾。

拜登離開白宮前往佛羅里達州進行競選活動時，向提問的記者表示他已決定如何回應襲擊，但未有透露會採取甚麼行動。拜登又指，由於伊朗向發動襲擊的組織提供武器，因此要為襲擊事件負責，但強調美國並不是尋求在中東引發更廣泛的戰爭。陪同拜登前往佛羅里達州的白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，可以預期美方會以適當方式回應襲擊，很可能並非單一次行動，而是採取多次行動。柯比又指，拜登已分別與3名遇害美軍的家人通電話，表示哀悼，承諾政府會為家人提供全面支援，當遺體周五運返特拉華州多佛空軍基地時，拜登將會出席遺體接收儀式。

伊拉克武裝組織：會用其他方法保護加沙民眾。(網上圖片)

伊拉克武裝組織：會用其他方法保護加沙民眾。(網上圖片)

伊拉克武裝組織：會用其他方法保護加沙民眾

伊拉克武裝組織「卡塔布真主黨」宣布，停止針對美軍的所有軍事行動，避免令伊拉克政府難堪，但會繼續用其他方法保護加沙民眾。美國國防部回應指，行動勝於空談。「卡塔布真主黨」是伊拉克民兵「伊斯蘭抵抗組織」的派別，組織曾聲稱自加沙戰事以來，已向派駐伊拉克及敘利亞的美軍，發動超過150次襲擊。

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