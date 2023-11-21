拜登81歲生日 蛋糕上蠟燭燃燒如火海 被諷「地獄之門在前面」

拜登又成為網上熱話，他周一慶祝81歲生日，並首次在社交平台Threads貼文，畫面可見他於白宮單獨坐在蛋糕前臉露笑容。不過，蛋糕上蠟燭火焰異常猛烈，像一片火海，網民嘲諷稱「地獄之門在前面」。

拜登貼文說，他81歲了，並獲送新社交平台帳號，多謝大家的祝福。電台節目主持Dana Loesch留語嘲諷稱，「他前面的碟子是地獄之門」。另一人則問，點解拜登這樣抓著桌面，「那個蛋糕令我想起美國經濟處於水深火熱」。也有網民表示，他在照片中看來邪惡。

拜登於2021年上任，成為美國歷來年紀最大總統，其高齡成為他在2024年總統大選連任的隱憂。拜登周一在白宮傳統的感恩節特赦火雞活動中，拿自己的年齡開玩笑，「今天是我的生日，你也知道要活到60歲很難，很難。今年是感恩節特赦火雞的第76周年，那時我太年輕沒有出席」，似乎是想淡化自己高齡當總統議論。今年獲特赦的火雞分別叫Liberty和Bell，意謂「讓自由鳴鐘響起」。拜登在發言時又顯「迷糊」，提及歌手Taylor Swift於巴西的巡迴演唱會時，錯說她是Britney Spears。