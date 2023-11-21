熱門搜尋:
許金山 香港足球 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-21 20:52:13

拜登81歲生日 蛋糕上蠟燭燃燒如火海 被諷「地獄之門在前面」

分享：
拜登

拜登周一慶祝81歲生日，蛋糕上蠟燭猛烈燃燒，網民諷稱「地獄之門在前面。」(互聯網)

拜登又成為網上熱話，他周一慶祝81歲生日，並首次在社交平台Threads貼文，畫面可見他於白宮單獨坐在蛋糕前臉露笑容。不過，蛋糕上蠟燭火焰異常猛烈，像一片火海，網民嘲諷稱「地獄之門在前面」。

拜登 拜登 拜登 拜登 拜登 拜登 白宮

拜登81歲生日｜拜登感恩節特赦火雞  錯將Britney Spears當Taylor Swift

拜登貼文說，他81歲了，並獲送新社交平台帳號，多謝大家的祝福。電台節目主持Dana Loesch留語嘲諷稱，「他前面的碟子是地獄之門」。另一人則問，點解拜登這樣抓著桌面，「那個蛋糕令我想起美國經濟處於水深火熱」。也有網民表示，他在照片中看來邪惡。

拜登於2021年上任，成為美國歷來年紀最大總統，其高齡成為他在2024年總統大選連任的隱憂。拜登周一在白宮傳統的感恩節特赦火雞活動中，拿自己的年齡開玩笑，「今天是我的生日，你也知道要活到60歲很難，很難。今年是感恩節特赦火雞的第76周年，那時我太年輕沒有出席」，似乎是想淡化自己高齡當總統議論。今年獲特赦的火雞分別叫Liberty和Bell，意謂「讓自由鳴鐘響起」。拜登在發言時又顯「迷糊」，提及歌手Taylor Swift於巴西的巡迴演唱會時，錯說她是Britney Spears。

Ad Block
秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖） 秋天滋潤湯水｜青紅蘿蔔湯、湯底椰雞湯/雪梨雪耳無花果湯（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受