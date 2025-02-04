拜登82歲「退而不休」！再簽約全球頂級藝人經紀公司

據多家外媒報導，當地時間2月3日，美國前總統拜登再度與全球頂級的Creative Artists Agency(CAA)簽約，該公司也與政治人物和社會倡議團體合作，包括奧巴馬夫婦、希拉莉等名人。

綜合彭博社和BBC報道，CAA總裁Richard Lovett在2月3日發表聲明稱，現年82歲的拜登（Joe Biden）是美國在國內和國際事務中最受尊敬、最具影響力的聲音之一， 「他畢生致力於公共服務，展現了團結、樂觀、尊嚴和可能性，能再次與他合作，我們深感榮幸」。

據CAA聲明，拜登此前作為該公司的客戶期間，出版了個人回憶錄《答應我，爸爸》（Promise Me, Dad），這本書記述了他失去長子博・拜登（Beau Biden）的痛苦，一度成為《紐約時報》頭號暢銷書，並激發他開展了為期42天的「美國承諾」（American Promise）巡演，在全美售出了超過8.5萬張門票，這一活動也被認為是為拜登參加2020年總統競選鋪路。