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國際
2025-02-04 17:10:00

拜登82歲「退而不休」！再簽約全球頂級藝人經紀公司

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拜登82歲「退而不休」！再簽約全球頂級藝人經紀公司。（資料圖片）

拜登82歲「退而不休」！再簽約全球頂級藝人經紀公司。（資料圖片）

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據多家外媒報導，當地時間2月3日，美國前總統拜登再度與全球頂級的Creative Artists Agency(CAA)簽約，該公司也與政治人物和社會倡議團體合作，包括奧巴馬夫婦、希拉莉等名人。

綜合彭博社和BBC報道，CAA總裁Richard Lovett在2月3日發表聲明稱，現年82歲的拜登（Joe Biden）是美國在國內和國際事務中最受尊敬、最具影響力的聲音之一， 「他畢生致力於公共服務，展現了團結、樂觀、尊嚴和可能性，能再次與他合作，我們深感榮幸」。

據CAA聲明，拜登此前作為該公司的客戶期間，出版了個人回憶錄《答應我，爸爸》（Promise Me, Dad），這本書記述了他失去長子博・拜登（Beau Biden）的痛苦，一度成為《紐約時報》頭號暢銷書，並激發他開展了為期42天的「美國承諾」（American Promise）巡演，在全美售出了超過8.5萬張門票，這一活動也被認為是為拜登參加2020年總統競選鋪路。

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與奧巴馬希拉莉「同公司」

據悉，拜登上次與該公司簽約是其2017年卸任美國副總統。今年1月20日，拜登離開白宮時曾向支持者保證，「我們卸任，我們不會放棄戰鬥」。目前拜登卸任才過去兩周，目前還沒有明確跡象顯示他正在籌備新書或新專案。

據公開資料，總部位於洛杉磯的CAA成立於1975年，是國三大娛樂公司之一，客戶包括電影、娛樂、體育和音樂領域的名人。此外，這家公司也與政治人物和社會倡議團體合作。例如，美國前總統奧巴馬和前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）透過他們的製片公司「高地製片」（Higher Ground）與CAA合作，製作了許多成功的電影和電視節目，包括獲得奧斯卡獎的紀錄片《美國工廠​​》（American Factory）；美國前國務卿希拉莉也與CAA簽約，代理她的書籍計劃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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