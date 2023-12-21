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國際
2023-12-21 15:54:00

拳擊死亡意外｜俄14歲拳手遭連番重擊　疑「爆肝」身亡(有片)

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俄14歲拳手遭連番重擊，疑「爆肝」身亡。(YouTube)

俄14歲拳手遭連番重擊，疑「爆肝」身亡。(YouTube)

俄羅斯早前一場少年拳賽發生致命意外。一名14歲拳擊少年在擂台比賽期間，遭到對手連番重拳擊中腹部，懷疑肝臟受創，腳步踉蹌，不支倒地，送院搶救，惟返魂乏術。警方正在調查少年的確切死因。

綜合報道，事件發生在俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk region)，死者是有6年拳擊運動經驗、被譽為「天才少年拳手」的14歲男童Timofey Shadrin，網上比賽影片顯示，藍上衣的Timofey與對手相互試探後，幾次交拳就纏鬥在一起，身形較為矮小的對手抓準時機出拳，向Timofey的腹部連續使出4下右拳重擊，再向其頭部揮出右勾拳及左直拳，將他打至繩邊，Timofey完全無從反擊，靠著邊繩反彈連忙與對手拉開距離，拳證隨即暫停比賽，觀察Timofey狀態，Timofey明顯體力不支，踉蹌後退，拳證立即扶他。

對手將Timofey打至繩邊，Timofey完全無從反擊。(YouTube) 對手將Timofey打至繩邊，Timofey完全無從反擊。(YouTube) 拳證隨即暫停比賽，觀察Timofey狀態。(YouTube) Timofey明顯體力不支，踉蹌後退，拳證立即扶他。(YouTube)

奧運金牌得主質疑其他原因導致死亡

報道指，Timofey其後軟癱在地陷入昏迷，原本難掩勝利心情的對手也被嚇壞，Timofey由救護車送院搶救，惟因傷勢過重身亡，警方傳召賽事主辦單位協助調查，將朝過失致死方向進行偵辦，因此傳出Timofey肝臟受創致死。不過，奧運拳擊俄羅斯金牌得主Yegor Mekhontsev則表示，若只有肝臟受創應該不會致死，質疑是其他原因導致Timofey死亡。

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