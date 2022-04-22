拳王泰臣機上揮拳打人　網上影片揭真相(有片)

美國前拳王泰臣(Mike Tyson)在飛機懷疑不滿被後座乘客滋擾，揮拳襲擊，三藩巿警方正在調查事件。網上流傳片段顯示，機艙內一名男乘客手舞足蹈，不停主動要求與泰臣互動，事件其後演變為衝突。

拳王泰臣機上揮拳打人，網上影片揭真相。(網上圖片)

綜合《美聯社》(AP)、《鏡報》(Mirror)等報道指，55歲的泰臣當時在三藩巿國際機場起飛前往佛羅里達州的客機上，一名男子主動跟坐在前方的泰臣互動，有附近目擊者稱，泰臣最初都友善與該男子擺姿勢合照，但對男子持續糾纏慢慢厭倦。報道指，泰臣在不止一次要求對方給他空間後，當那男子再作出騷擾時，終於激怒泰臣。

發言人：男子咄咄逼人 向泰臣 掟水樽

網上一段影片顯示，一名坐在泰臣後方的男子手舞足蹈，不停主動要求與泰臣互動，即使在泰臣已沒有回應，那男子仍不停向泰臣方向說話，男子面對鏡頭亦表情多多，狀甚興奮。鏡頭一轉，已見他「扁咀」向鏡頭展示右邊額角的明顯傷痕。另一段影片，已見泰臣在前座站立向後方揮拳，旁邊有人勸阻。

報道引述泰臣發言人回覆指，泰臣在機上被該男子的「攻擊性」(aggressive)行為激怒，並形容那男子「咄咄逼人」，不但作出騷擾，更用水樽掟泰臣。

報道指，三藩巿警方證實於飛機上扣留了2名涉事者，其中一名受傷已接受治理的人士「提供不多資訊，拒絕進一步配合警方調查」。

泰臣於1987年以20歲之齡成為最年輕的重量級拳王，職業生涯錄得50場勝利，其中44次是技術性擊倒對手。