拿坡里薄餅只有3款口味？歐洲烘烤都算係？認證制度被質疑無法捍衛「意大利製造」精神

薄餅發源於意大利拿坡里，為了守護正宗傳統風味，拿坡里的薄餅協會已向歐盟申請認證，符合規範才能被稱作「拿坡里薄餅」(pizza napoletana)，當地廚師沒有認證將不能用此名稱，但此認證被認為無法捍衛傳統的「意大利製造」精神。

這項認證的新規範於2021年11月28日在歐盟官方公報上發布，唯有符合STG認證(Specialita Tradizionale Garantita，地方特色傳統認證)的所有規範，才能稱作正宗的「拿坡里薄餅」。

歐洲烘烤也可稱為「 拿坡里薄餅 」

《意大利晚郵報》(Corriere Della Sera)報道，根據拿坡里薄餅STG認證最新規定，自2022年12月19日起，只有符合STG規範的薄餅店才能將其產品稱為「拿坡里薄餅」，否則只是普通薄餅。然而，這項認證並沒強制性，但會獲頒協會自1984年起推出的標章。

部分人士質疑此認證，實際上或許無法達到原有目標。風險在於，歐洲任何獲得STG認證的薄餅店廚師都可以將其產品稱為「拿坡里薄餅」，而在拿坡里烘烤的地道薄餅，部分因為沒有認證而不能用此名稱。因此有評論認為，拿坡里薄餅若僅有STG認證，恐無法捍衛「意大利製造」(Made in Italy)精神。