拿坡里薄餅只有3款口味？歐洲烘烤都算係？認證制度被質疑無法捍衛「意大利製造」精神

薄餅發源於意大利拿坡里，為了守護正宗傳統風味，拿坡里的薄餅協會已向歐盟申請認證，符合規範才能被稱作「拿坡里薄餅」(pizza napoletana)，當地廚師沒有認證將不能用此名稱，但此認證被認為無法捍衛傳統的「意大利製造」精神。
這項認證的新規範於2021年11月28日在歐盟官方公報上發布，唯有符合STG認證(Specialita Tradizionale Garantita，地方特色傳統認證)的所有規範，才能稱作正宗的「拿坡里薄餅」。
歐洲烘烤也可稱為「拿坡里薄餅」
《意大利晚郵報》(Corriere Della Sera)報道，根據拿坡里薄餅STG認證最新規定，自2022年12月19日起，只有符合STG規範的薄餅店才能將其產品稱為「拿坡里薄餅」，否則只是普通薄餅。然而，這項認證並沒強制性，但會獲頒協會自1984年起推出的標章。
部分人士質疑此認證，實際上或許無法達到原有目標。風險在於，歐洲任何獲得STG認證的薄餅店廚師都可以將其產品稱為「拿坡里薄餅」，而在拿坡里烘烤的地道薄餅，部分因為沒有認證而不能用此名稱。因此有評論認為，拿坡里薄餅若僅有STG認證，恐無法捍衛「意大利製造」(Made in Italy)精神。
外形烹調等有嚴格規範
根據規範，拿坡里薄餅的可變直徑不得超過35厘米，外皮為1至2厘米，中心部分被餡料覆蓋。特色為「整個薄餅會柔軟、有彈性，很容易折疊成一本小冊子」。
餡料方面，只有瑪麗娜拉(marinara)薄餅、瑪格麗特(margherita)薄餅以及瑪格麗特的莫薩里拉芝士(mozzarella cheese)風味薄餅，這3款口味才合資格獲得此稱號。烹調方面，必須完全在燃木烤箱中進行，烘烤溫度達到攝氏485度。部分人認為標準過於嚴格，可能會將一些拿坡里地道師傅排除在外。
規範造成烘烤障礙
拿坡里薄餅師傅協會認為，STG認證如果使用得當可能是強項，但在配料、準備和烹調等方面的限制，也可能成為許多烘烤上的障礙。
「正統拿坡里薄餅協會」(AVPN)主席Sergio Miccú本月19日將在拿坡里的Oriente酒店召開薄餅大會，提出相關問題，以便取得共識。
他表示：「這屬於全球薄餅界的重要時刻。拿坡里薄餅的未來，在很大程度上取決於協會和企業界之間的決定。我希望協會和薄餅製造商站在同一陣線。毫無疑問，我們需要共同反思及作出統一決策。」